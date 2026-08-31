Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'

अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को न्यूयॉर्क में एक क्रार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे का अपमान किया. जिससे किरेन रिजिजू भड़क गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम स्थल के निकट प्रदर्शनकारियों द्वारा भारतीय ध्वज का कथित रूप से अपमान किए जाने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने पोस्ट शेयर करके खरी-खोटी सुनाई है.

रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर विरोध प्रदर्शन का कथित वीडियो साझा करते हुए कहा, 'हम हमेशा कहते रहे हैं कि आपको आरएसएस, बीजेपी या सरकार की आलोचना करने की आजादी है, लेकिन हमारे देश का अपमान मत करो.

भड़के किरेन रिजिजू

'केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'ध्यान से सुनो... हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत करो. इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.' रिजिजू के साझा किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भारतीय ध्वज का अपमान करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे लोग खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे. 

शनिवार को प्रसिद्ध मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इंफोसिस थिएटर में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 6,000 से अधिक सदस्यों और विभिन्न धर्मों के नेताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने विविधता को अपनाने का आह्वान किया था.उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत के डीएनए में है. भागवत ने माना कि आरएसएस के बारे में लोगों की कुछ धारणाएं बन गई हैं, क्योंकि संगठन ने अपने ज्यादातर कामों का प्रचार-प्रसार नहीं किया है. उन्होंने लोगों से कहा कि वे संगठन के बारे में कोई राय बनाने से पहले उसे अंदर से देखें और समझें.

प्रदर्शनकारियों ने फ्री स्पीच के नाम पर भारतीय तिरंगे का अपमान किया और इसे फाड़ दिया. इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. खालिस्तान समर्थक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की.

ये भी पढ़ें: इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
RSS Indian Flag RSS मोहन भागवत KIren Rijiju
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
इंडिया
Xप्लेन: 10 लाख भारतीय लाइन में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 179 साल तक का इंतज़ार
Xप्लेन: 10 लाख भारतीय लाइन में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 179 साल तक का इंतज़ार
इंडिया
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर FIR के बाद नया पेंच! वकील ने पूछा- 'ऑनलाइन कॉपी...'
अभिषेक बनर्जी पर FIR के बाद नया पेंच! वकील ने पूछा- 'ऑनलाइन कॉपी...'
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मदद करना भारत की परंपरा', नेपाल की तबाही के बीच टोरंटो में बोले मोहन भागवत
'मदद करना भारत की परंपरा', नेपाल की तबाही के बीच टोरंटो में बोले मोहन भागवत
दिल्ली NCR
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल
पंजाब
पंजाब चुनाव: ‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
इंडिया
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली
टेक्नोलॉजी
कौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?
कौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget