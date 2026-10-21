परिसीमन पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा, बोले- 'बार-बार बुलाने के बाद भी...'

महिला आरक्षण को लागू करने के लिए प्रस्तावित विधेयक और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस आगे नहीं आ रही है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीजद और दूसरे दल सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं.

रिजिजू के मुताबिक, सरकार का भरोसा है कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि सभी राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में सीटें मिलेंगी.

सत्र स्थगित होने के बाद भी सत्रावसान क्यों नहीं?

संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं होने पर उठ रहे सवालों को रिजिजू ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि संविधान में संसद सत्र के सत्रावसान की समयसीमा तय नहीं की गई है. परंपरा के अनुसार, सदन स्थगित होने के बाद सामान्यतः सत्रावसान किया जाता है, लेकिन यदि सरकार को लगता है कि सदन की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो उसे औपचारिक रूप से खुला रखा जा सकता है.

उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच सदन का सत्रावसान नहीं किया गया और अगले सत्र की तारीख घोषित कर दी गई. उनके मुताबिक, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और न ही इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की जरूरत थी.

विपक्षी नेताओं का मानना है कि सत्रावसान नहीं होने का मतलब विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश करने की तैयारी हो सकती है. रिजिजू ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि इससे किसी विशेष सत्र का संकेत नहीं मिलता और न ही यह संसदीय नियमों का उल्लंघन है.

कांग्रेस पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप

रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए बार-बार प्रयास किए हैं. उन्होंने दावा किया कि खरगे को तीन पत्र लिखे गए और उनसे कई बार बात भी हुई. इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था. उनके अनुसार, सरकार ने कांग्रेस को 10 से अधिक बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन पार्टी की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई.

कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार को करना है. फिलहाल सरकार अलग-अलग दलों के साथ बातचीत कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाजवादी पार्टी, डीएमके, वाईएसआरसीपी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) जैसे दल चर्चा के लिए आ सकते हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि संसद सभी दलों की है और किसी एक पार्टी की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती.

परिसीमन पर सभी राज्यों को सीटें बढ़ने का भरोसा

बीजद, डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के साथ बातचीत के अनुभव साझा करते हुए रिजिजू ने कहा कि सभी की प्रमुख चिंता यह है कि परिसीमन के बाद किसी राज्य की लोकसभा सीटों में आनुपातिक नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने सभी राज्यों को भरोसा दिया है कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि उन्हें अनुपात के अनुसार अतिरिक्त सीटें मिलेंगी.

विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से अलग करने और मौजूदा सीटों के आधार पर आरक्षण देने का सुझाव भी दिया गया है. इस पर रिजिजू ने किसी विशेष प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह विधेयक के प्रावधानों के बजाय बातचीत की प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं और दूसरे दलों के साथ हुई चर्चाओं से वे संतुष्ट हैं.

वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन रेड्डी के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक का समर्थन करने पर खेद जताने संबंधी बयान पर भी रिजिजू ने टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है.

महिला आरक्षण को समय की जरूरत बताया

रिजिजू ने कहा कि पिछले सत्र में बहस के दौरान महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत समझाई गई थी. उन्होंने तर्क दिया कि 1971 में हुए पिछले परिसीमन के बाद देश की आबादी में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए लोकसभा में सीटें बढ़ाने की जरूरत और उसका औचित्य मौजूद है. उन्होंने कांग्रेस पर विधेयक को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इसे समय की जरूरत बताया.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कुछ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी हैं. राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए रिजिजू ने दावा किया कि खरगे निजी बातचीत में अधिक सहमति जताने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रभाव के कारण कांग्रेस का रुख कठोर बना हुआ है. उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को गैर-गंभीर बताते हुए कहा कि यदि वह इस मुद्दे को गंभीरता से समझें, तो इसका विरोध नहीं करेंगे.

वोट चोरी के आरोपों को बताया कांग्रेस की हताशा

चुनावों में कथित वोट चोरी के आरोपों और विरोध प्रदर्शनों पर रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बार-बार चुनावी हार से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा उठा रही है. युवा प्रदर्शनकारियों के बारे में उन्होंने दावा किया कि वे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), आम आदमी पार्टी और अति वामपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के बीच कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि भारतीय लोकतंत्र गोलियों से नहीं, बल्कि मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए जनता के वोट से चलता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की पश्चिम से उठे विरोध के तूफान संबंधी टिप्पणी पर रिजिजू ने कहा कि सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं में जड़ें रखने वाले मजबूत राष्ट्र ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं होते. उन्होंने कानून के शासन में विश्वास जताया.

मणिपुर में शांति लौटने की उम्मीद

मणिपुर में जारी संघर्ष और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शांति बहाली के प्रयासों पर रिजिजू ने स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शांति बहाल करने के लिए सभी जरूरी प्रयास कर रही है. उनके मुताबिक, यह समुदायों के बीच संघर्ष है, जो पहले भी होता रहा है. सरकार को उम्मीद है कि राज्य में जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे.

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