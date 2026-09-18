गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला

‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला

तीसरे मोर्चे की राजनीति का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में कई गैर-कांग्रेसी सरकारों को समर्थन देकर बाद में गिराने का काम किया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 18 Sep 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद "भस्मासुर" की तरह है और उसका इतिहास दूसरी पार्टियों को तोड़ने का रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भाजपा और एनडीए पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालनी चाहिए. नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जो वास्तव में कांग्रेस पर लागू होते हैं.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी भस्मासुर की तरह है. जो भी पार्टी इसके संपर्क में आती है, वह खत्म हो जाती है, फिर भी वे हम पर आरोप लगाते हैं. कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस खुद कांग्रेस से अलग होकर बनी थी. एनसीपी भी कांग्रेस से अलग हुई थी. कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है, लेकिन वह खुद टूट-फूट से बनी और बार-बार टूटती रही है."

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
इंडिया
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
इंडिया
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार

रिजिजू का राहुल पर हमला

रिजिजू ने कहा कि दूसरी पार्टियों को तोड़ना और कमजोर करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक शैली रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया और उनमें से कुछ बाद में प्रधानमंत्री भी बने. उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि 1963 में अशोक मेहता को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को कमजोर किया गया था. उन्होंने प्रोफेसर एन.जी. रंगा और सी. राजगोपालाचारी के राजनीतिक अनुभवों का भी उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस ने समय-समय पर अपने विरोधियों को कमजोर करने का काम किया.

रिजिजू ने कहा, "राहुल गांधी को ममता बनर्जी और शरद पवार से पूछना चाहिए कि वे कांग्रेस से अलग क्यों हुए. कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने और उन्हें अपने में मिलाने की राजनीति की है." उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के संस्थापक एन.टी. रामाराव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कर कई राज्य सरकारों को अस्थिर किया.

रिजिजू ने कहा, "किसी को राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि कांग्रेस खुद एक 'भस्मासुर' है. जो भी उसके साथ रहता है, वह उसे तोड़ देती है और बर्बाद कर देती है." भाजपा की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यह किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी में नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक योग्यता के आधार पर नेता आगे बढ़ते हैं.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है. हमने कोई गलत तरीका अपनाकर पार्टी का विस्तार नहीं किया. भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल हुआ है."

तीसरे मोर्चे की राजनीति का जिक्र

तीसरे मोर्चे की राजनीति का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में कई गैर-कांग्रेसी सरकारों को समर्थन देकर बाद में गिराने का काम किया. उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में सबके सामने है. उन्होंने शरद पवार का भी उल्लेख किया और कहा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के बाद पवार कांग्रेस से अलग हुए थे.

रिजिजू के मुताबिक, कांग्रेस ने बाद में उनकी पार्टी को भी कमजोर करने की कोशिश की. रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी को तोड़ने के लगाए गए आरोपों का जवाब कांग्रेस के इतिहास में ही मौजूद है. उनके अनुसार, कांग्रेस को पहले अपने राजनीतिक अतीत का आकलन करना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाने चाहिए.

Published at : 18 Sep 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
KIren Rijiju
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
इंडिया
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
इंडिया
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
TMC की अंदरूनी लड़ाई का केंद्र सेक्या कनेक्शन?
Tum Dena Sath Mera: Aprajita सादा, Aradhya में घमंड: पगफेरे की रस्म में मायके में महाड्रामा!
Bollywood News: सलमान खान आशीष शेलार के घर पहुंचे बप्पा के दर्शन को, पैपराजी-फैंस के आगे जोड़े हाथ (18.09.2026)
फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
बॉलीवुड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
क्रिकेट
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
नौकरी
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget