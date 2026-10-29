अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए यौन शोषण का खुलासा, बेंगलुरु पुलिस ने बाकी दो को भी पकड़ा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने महज छह घंटे के भीतर अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए दो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को सुरक्षित बचा लिया और एक महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच के दौरान कहानी में ऐसा मोड़ आया कि पुलिस को अपहरण के शिकार दोनों युवकों को भी गिरफ्तार करना पड़ा. दरअसल, अपहरण की साजिश में शामिल 21 वर्षीय महिला ने इनमें से एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगा दिया.

घटना 28 अक्टूबर की है. आंध्र प्रदेश के रहने वाले रमना ने बेंगलुरु की मारतहल्ली पुलिस से संपर्क कर बताया कि उनके 23 वर्षीय बेटे बी. महेंद्र और उसके रूममेट येरीबोयिना तरुण (23) का अपहरण कर लिया गया है. दोनों मारतहल्ली इलाके में रहने वाले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं. शिकायत के मुताबिक, बुधवार तड़के 2:50 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दोनों को अगवा किया गया था.

अपहरण केस में पुलिस ने महज 6 घंटे में सुलझाया मामला

शिकायत मिलते ही मारतहल्ली पुलिस इंस्पेक्टर पुनीत बी. एन. के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया. महज छह घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों युवकों को सुरक्षित छुड़ा लिया और अपहरण में शामिल एक महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि अपहरण की यह वारदात किसी सामान्य आपराधिक गिरोह की साजिश नहीं, बल्कि कथित यौन उत्पीड़न का बदला लेने के इरादे से अंजाम दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार 21 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर की तड़के करीब 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच महेंद्र ने उसका यौन उत्पीड़न किया था.

पीड़ित महिला ने परिवार संग मिलकर बनाई थी अपहरण की योजना- पुलिस

महिला ने कथित घटना के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय अपने परिचितों के साथ मिलकर महेंद्र और उसके रूममेट तरुण के अपहरण की योजना बनाई. पुलिस जांच के अनुसार, शुरुआत में मकसद बदला लेना था, लेकिन बाद में मामला फिरौती की मांग तक पहुंच गया. आरोपियों ने एक युवक के पिता से पैसे भी मांगे.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अपहरण के आरोप में पकड़ी गई महिला ने महेंद्र के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत के आधार पर मारतहल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न का अलग मामला दर्ज किया और महेंद्र के साथ तरुण को भी गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, तरुण की कथित भूमिका और उसके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है.

पुलिस ने की गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गैलेटी राजा कुमार उर्फ राज (24), एक 21 वर्षीय महिला, मर्रीपति मंजूनाथ उर्फ मंजू (23), चिनीगेपल्ली लोकनाथ (22), बांडलापल्ली सुहेल (22), गंगारेड्डीगारी नरेंद्र रेड्डी (22), शिवा सुब्रमण्यम (24), सलीम पाशा (30), नईम पाशा (31), शबाज (26) और गाली राजेश (20) के रूप में की है.

इस तरह एक ही मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें 11 पर अपहरण की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जबकि अपहरण से बचाए गए दो युवकों को महिला की शिकायत के बाद अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है. यौन उत्पीड़न के आरोपों और अपहरण के पीछे की पूरी साजिश की जांच जारी है.

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