केतन अग्रवाल केस में पिता के बयान ने घुमाया मर्डर मिस्ट्री का पूरा एंगल, क्या झूठ बोल रही सिया?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेतन अग्रवाल केस में पिता के बयान ने घुमाया मर्डर मिस्ट्री का पूरा एंगल, क्या अब भी झूठ बोल रही सिया?

केतन अग्रवाल केस में पिता के बयान ने घुमाया मर्डर मिस्ट्री का पूरा एंगल, क्या अब भी झूठ बोल रही सिया?

पुलिस पूछताछ में सिया ने कई तरह के दावे किए हैं, साथ ही इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह भी बताई है. उनमें से एक खुलासा सिया ने किया है कि केतन विग पहनता था. इस पर केतन के पिता ने क्या कहा है?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Jun 2026 08:07 PM (IST)
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पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना, उसे झकझोर कर रख दिया. लोहागढ़ किले की खाई में केतन अग्रवाल की हत्या उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी. पुलिस पूछताछ में सिया ने कई तरह के दावे किए हैं, साथ ही इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह भी बताई है. उनमें से एक खुलासा सिया ने किया है कि केतन विग पहनता था. जिस वजह से इस क्राइम को करना पड़ा. सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और पारिवारिक बदनामी से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया. 

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने क्या खुलासा किया है? 

अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने मृतक बेटे को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि केतन विग पहनता था. इस बात को सिया के परिवार वालों को पहले ही बता दी गई थी. 

Ketan Murder Case: आरोपी सिया अब पुलिस को सुना रही नई कहानियां, चैट्स से मैच नहीं हो रहीं बातें

मृतक के पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि CM से आग्रह किया है कि आरोपियों को कम से कम मौत की सजा मिलनी चाहिए. CM ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इस केस को फास्ट-ट्रैक किया जाएगा. मुझे बताया गया है कि केस में एक SIT बनाई गई है.
 
केतन के पिता विशाल ने बताया कि  हमने उन्हें (सिया गोयल के परिवार को) साफ कर दिया था कि केतन ने अपने सिर पर विग का एक छोटा सा पैच इस्तेमाल किया था. क्या यह किसी को मारने का कारण है? मेरी जानकारी के अनुसार, सिया ट्रेक पर जाना चाहती थी.

सिया ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया है? 

सिया और उसका प्रेमी चेतन फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. हाल ही में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वह विग लगाता था. यह बात सिया को पसंद नहीं थी. इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी. सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी.

Ketan Murder Case: 'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 26 Jun 2026 08:07 PM (IST)
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PUNE CRIME NEWS Ketan Agarwal Siya Goel
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