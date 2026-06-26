केतन अग्रवाल केस में पिता के बयान ने घुमाया मर्डर मिस्ट्री का पूरा एंगल, क्या झूठ बोल रही सिया?

पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना, उसे झकझोर कर रख दिया. लोहागढ़ किले की खाई में केतन अग्रवाल की हत्या उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी. पुलिस पूछताछ में सिया ने कई तरह के दावे किए हैं, साथ ही इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह भी बताई है. उनमें से एक खुलासा सिया ने किया है कि केतन विग पहनता था. जिस वजह से इस क्राइम को करना पड़ा. सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और पारिवारिक बदनामी से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया.

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने क्या खुलासा किया है?

अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने मृतक बेटे को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि केतन विग पहनता था. इस बात को सिया के परिवार वालों को पहले ही बता दी गई थी.

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मृतक के पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि CM से आग्रह किया है कि आरोपियों को कम से कम मौत की सजा मिलनी चाहिए. CM ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इस केस को फास्ट-ट्रैक किया जाएगा. मुझे बताया गया है कि केस में एक SIT बनाई गई है.



केतन के पिता विशाल ने बताया कि हमने उन्हें (सिया गोयल के परिवार को) साफ कर दिया था कि केतन ने अपने सिर पर विग का एक छोटा सा पैच इस्तेमाल किया था. क्या यह किसी को मारने का कारण है? मेरी जानकारी के अनुसार, सिया ट्रेक पर जाना चाहती थी.

सिया ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया है?

सिया और उसका प्रेमी चेतन फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. हाल ही में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वह विग लगाता था. यह बात सिया को पसंद नहीं थी. इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी. सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी.

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