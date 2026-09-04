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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासास की कार पंचर कर दामाद फरार, पत्नी ने दाखिल की थी तलाक की अर्जी

सास की कार पंचर कर दामाद फरार, पत्नी ने दाखिल की थी तलाक की अर्जी

केरल के कन्नूर से एक अजीब वाकया सामने आया है, पत्नी के तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद गुस्साए दामाद ने अपनी सास की कार पंचर कर दी. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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केरल के कन्नूर से एक हैरान कर देने वाला अजीब वाकया सामने आया है, जहां सास की कार पंचर कर दामाद मौके से फरार हो गया है. पुलिस 46 वर्षीय आरोपी व्यक्ति की तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार (4 सितंबर) को बताया कि पुलिस एक व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिस पर आरोप है कि पत्नी के तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद उसने अपनी सास की कार के टायर पंचर कर दिए. पुलिस के अनुसार परियारम पुलिस ने 2 सितंबर को अंछमपीडिका निवासी दीपक कक्कमाणी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद दीपक फरार हो गया और उसे खोजने की कोशिशें की जा रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 1 सितंबर को दोपहर में हुई थी, जब शिकायतकर्ता लीना सुकुमारन ने यहां पिलाथारा में एक ऑफिस के बेसमेंट में अपनी कार पार्क की थी. जब लीना सुकुमारन वापस लौटीं, तो उन्होंने पाया कि कार के चारों टायर पंचर थे. 

हेलमेट पहनकर चाकू से पंचर किया टायर

पुलिस ने बताया कि इलाके के CCTV फुटेज में दीपक हेलमेट पहने हुए नजर आया है और सीसीटीवी फुटेज में वो कथित तौर पर चाकू से टायर पंचर करते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने बताया कि दीपक ने 2010 में सुकुमारन की बेटी से शादी की थी और 2020 में उनकी शादी में दिक्कतें आ गईं. 

पुलिस के अनुसार आपस में अनबन होने के बाद दीपक और उसकी पत्नी दोनों अलग-अलग रहने लगे और महिला ने हाल ही में तलाक की अर्जी दाखिल की है. ​​अधिकारियों ने बताया कि अर्जी दाखिल होने के बाद दीपक ने कथित तौर पर उसके परिवार को कई बार धमकियां दी. 

परियारम थाने की पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी दीपक कक्कमाणी का पता लगाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि जांच के तहत उसके परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Divorce Car Keralam POLICE
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