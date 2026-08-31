विरोध के बावजूद अपने बयान पर अड़े कांतापुरम, कहा- महिलाएं घरों में रहें

केरल के सुन्नी-शफी इस्लामी विद्वानों के मुख्य संगठन ने समस्त केरल जमियतुल उलमा (कांतापुरम गुट) के अध्यक्ष ई. सुलेमान मुसलियार और महासचिव कांतापुरम ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें कहा गया था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए और न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ दिखना चाहिए. इस फैसले का कई महिला नेताओं और समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया है. इस विवादित बयान पर रविवार को कांतापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि ये सही है.

अपने बयान को ठहराया सही

सुन्नी इस्लामी विद्वान कांतापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार ने रविवार को कोच्च में हुए एक कार्यक्रम में अपने इस बयान को लेकर बात कही. उन्होंने अपने बयान को सही ठहराया है और कहा है कि महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही रहना चाहिए. उनका कहना है कि महिलाओं का खुले तौर पर सार्वजनिक मंचों पर आना समाज के लिए नुकसानदेह है. इसी वजह से इस्लाम में पर्दा प्रथा और महिलाओं के घर में रहने की बात कही गई है.

उन्होंने दावा किया कि पिछले 100 वर्षों से संगठन के विद्वान यही सिखाते आ रहे हैं और इसी परंपरा की वजह से महिलाओं का सम्मान बना हुआ है. कांतापुरम ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी संगठन या नेता इसका विरोध करे, वे धर्म के नियमों के अनुसार अपनी बात कहते रहेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता.

बीजेपी ने साधा निशाना

इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बयान पर चुप्पी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस बयान का स्क्रीनशॉर्ट शेयर करते हुए लिखा- केरल के इस्लामिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने एक फरमान जारी किया है कि त्यौहारों के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें दूसरे पुरुषों के सामने नहीं लाया जाना चाहिए. क्या राहुल गांधी, जो खुद को पितृसत्ता को खत्म करने का चैंपियन बताते हैं, इस पर बोलेंगे और इसकी निंदा करेंगे?”

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