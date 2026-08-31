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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविरोध के बावजूद अपने बयान पर अड़े कांतापुरम, कहा- महिलाएं घरों में रहें

विरोध के बावजूद अपने बयान पर अड़े कांतापुरम, कहा- महिलाएं घरों में रहें

समस्त केरल जमियतुल उलमा के अध्यक्ष ने हाल ही में महिलाओं को पुरुष के साथ मंच साझा न करने को लेकर सर्कुलर जारी किया था. अब उन्होंने अपने इस बयान को सही बताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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केरल के सुन्नी-शफी इस्लामी विद्वानों के मुख्य संगठन ने समस्त केरल जमियतुल उलमा (कांतापुरम गुट) के अध्यक्ष ई. सुलेमान मुसलियार और महासचिव कांतापुरम ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें कहा गया था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए और न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ दिखना चाहिए. इस फैसले का कई महिला नेताओं और समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया है. इस विवादित बयान पर रविवार को कांतापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि ये सही है.

अपने बयान को ठहराया सही
 सुन्नी इस्लामी विद्वान कांतापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार ने रविवार को कोच्च में हुए एक कार्यक्रम में अपने इस बयान को लेकर बात कही. उन्होंने अपने बयान को सही ठहराया है और कहा है कि महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही रहना चाहिए. उनका कहना है कि महिलाओं का खुले तौर पर सार्वजनिक मंचों पर आना समाज के लिए नुकसानदेह है. इसी वजह से इस्लाम में पर्दा प्रथा और महिलाओं के घर में रहने की बात कही गई है.

उन्होंने दावा किया कि पिछले 100 वर्षों से संगठन के विद्वान यही सिखाते आ रहे हैं और इसी परंपरा की वजह से महिलाओं का सम्मान बना हुआ है. कांतापुरम ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी संगठन या नेता इसका विरोध करे, वे धर्म के नियमों के अनुसार अपनी बात कहते रहेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता.

बीजेपी ने साधा निशाना
इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बयान पर चुप्पी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस बयान का स्क्रीनशॉर्ट शेयर करते हुए लिखा- केरल के इस्लामिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने एक फरमान जारी किया है कि त्यौहारों के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें दूसरे पुरुषों के सामने नहीं लाया जाना चाहिए. क्या राहुल गांधी, जो खुद को पितृसत्ता को खत्म करने का चैंपियन बताते हैं, इस पर बोलेंगे और इसकी निंदा करेंगे?”

ये भी पढ़ें: 'इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर', किस राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान से मचाया बवाल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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