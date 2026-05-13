केरलम का अगला CM चुनने में देरी से जनता खो रही सब्र, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, दी गई धमकियां
Keralam CM: केरलम का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में कांग्रेस के तीन बड़े नेता- केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला शामिल हैं. कांग्रेस आलाकमान तीनों नेताओं के नाम पर अब तक चर्चा कर रही है.
- सीएम पद की रेस में तीन गुट, आलाकमान के फैसले का इंतजार।
केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में प्रचंड जीत के बावजूद अब तक कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं कर पाई है. 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के 10 दिनों बाद भी कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के चयन को लेकर घमासान मचा हुआ है. इस बवाल के बीच केरलम के लोगों ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए पोस्टरबाजी के जरिए धमकी देना भी शुरू कर दिया है.
पोस्टरों में गांधी परिवार के लिए क्या लिखा गया?
गांधी परिवार का नया राजनीतिक गढ़ माना जाने वाला वायनाड अब उनके लिए सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए केरलम में एक खामोश राजनीतिक तूफान उठता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस की जिला कमेटी ऑफिस के सामने गांधी परिवार के खिलाफ कई पोस्टर लगाए गए हैं.
Posters of information for Rahul Gandhi / Priyanka Vadra, near Wayanad.— Suresh Nakhua 🇮🇳 (@SureshNakhua) May 13, 2026
Wayanad will be next Amethi.
Don't climb up Wayanad high range for secure seat. We are done. We will finish you.
Mr Rahul and Priyanka forget Wayanad. You won't win again from here.
Mr Rahul, KC might be… pic.twitter.com/EZjK8raofh
एक पोस्टर में लिखा गया, ‘मिस्टर राहुल और प्रियंका, अब आप वायनाड को भूल जाइए. आप यहां से दोबारा नहीं जीतेंगे.’ दूसरे पोस्टर में लिखा था, ‘मिस्टर राहुल केसी भले ही आपके बैग उठाने वाले हो सकते हैं, लेकिन केरलम की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी.’ जबकि तीसरे पोस्टर में धमकी भरे अंदाज में कहा गया, ‘राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यह कोई धमकी नहीं है, लेकिन इस बड़ी गलती के लिए केरलम आपको कभी माफ नहीं करेगा.’
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केरलम के CM के नाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोग
केरलम चुनाव के खत्म होने के बाद से राज्य की जनता अगले मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता पहले ही अपनी राय बना चुकी है. इस बीच केरलम में सामने आए एक पोस्टर में राहुल गांधी को 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर मिली हार की याद दिलाते हुए धमकी दी गई कि वायनाड अगला अमेठी बन सकता है. वहीं, एक अन्य पोस्टर में कहा गया कि केरलम राहुल और प्रियंका के बेवकूफी भरे फैसलों को कभी स्वीकर नहीं करेगा.
CM पद की रेस में तीन गुट आए सामने, आलाकमान कर रही चर्चा
केरलम कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के चयन के लिए भारी खींचतान चल रही है. पार्टी में फिलहाल तीन प्रमुख गुट उभरकर सामने आए हैं. इसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला का नाम शामिल है. जबकि कांग्रेस आलाकमान यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सीएम पद के लिए सही उम्मीदवार के चयन के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चयन में हो रहे देरी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों दोनों के बीच चिंता बढ़ा दी है.
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