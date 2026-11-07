केरल में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके बोले- 'हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि...'

कॉकरोच जनता पार्टी, केरलम के कोच्चि में SIR के विरोध में प्रदर्शन के लिए जुटी है. इस बीच प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे अभिजीत दीपके ने कहा है कि 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो रहे हैं. जब आप 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा देते हैं, तो कुछ रजिस्ट्रेशन का 13 से 14 प्रतिशत हिस्सा हैं.

इसके आगे दीपके ने कहा कि पूरे देश में वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं. ऐसा एक भी राज्य नहीं है. जहां वोटर्स के नाम न हटाए जा रहे हों.

यह जनता का विरोध प्रदर्शन है: अभिजीत दीपके

कोच्ची पहुंचने के बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि यह जनता का विरोध प्रदर्शन है. मैं यहां आयोजकों और प्रकाश राज के निमंत्रण पर आया हूं. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह लड़ाई तब-तक जारी रहेगी, जब-तक हमें भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली नहीं मिल जाती है.

#WATCH | Keralam: CJP founder Abhijeet Dipke arrives at Kochi airport to attend the Cockroach Janta Party (CJP)'s 'Jantar Mantar at Kochi' protest against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. He says, "It is a people's protest, and I am here on the invitation of the organisers and on the invitation of Prakash Raj. As I said earlier, the fight against Gyanesh Kumar will continue until we get an independent and impartial election system in India..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

इसके अलावा दीपके ने वोट कैसे हटाए जा रहे, इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं. ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जहां वोटर्स के नाम न हटाए जा रहे हों. मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए. बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी चुनाव जीती थी. उन्होंने चुनाव आयुक्त को मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया था. जब चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता की बात आती है, तो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

इससे पहले यह सारी बातें अभिजीत ने कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंच कर की है. यह प्रदर्शन एसआईआर के खिलाफ आयोजित किया गया है.

एक्टर प्रकाश राज ने लोगों से की अपील

इधर, एक्टर प्रकाश राज ने लोगों से शनिवार को एसआईआर के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए नागरिकों को एकजुट होना चाहिए. अभिजीत के अलावा सौरव दास और आशुतोष रांका भी कोच्चि पहुंचे हैं.

बीजेपी ने प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

वहीं, बीजेपी के प्रवक्ता केवीएस हरिदास ने सरकार पर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या इस कार्यक्रम का समर्थन राज्य सरकार को करना चाहिए?

इस सवाल के पीछे उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से सीजेपी को लेकर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया है. जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एक नेता को कथित तौर पर अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी ताकतों से फंडिंग मिली. वहीं दूसरे को कथित तौर पर पाकिस्तान के राजनेताओं से पैसा मिला. इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता ने केरल पुलिस और राज्य सरकार से केरल में एंट्री न देने की अपील की है.