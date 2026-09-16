ड्यूटी से हॉस्पिटल, फिर बच्ची को दिया जन्म, 6 दिन बाद काम पर लौटीं DM, दिल छू लेगी कहानी

केरल के वायनाड से दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है. वायनाड जिले की कलेक्टर मेघाश्री डीआर अपनी विदाई सेरेमनी में अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर आईं, जिनमें नवजात बच्ची भी शामिल है. उनके लिए यह एक आम कामकाजी दिन था. 24 अगस्त को उन्होंने दिन का काम खत्म करने से पहले अपने ऑफिशियल काम निपटाए. उसके बाद वो घर जाने के बजाय सीधे अस्पताल चली गईं और अगले ही दिन मेघाश्री ने तीसरी बेटी को जन्म दिया.

दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ 6 दिन बाद ही वह काम पर लौट आईं और अपने कैंप ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारियां संभालने लगीं. 2017 बैच की IAS अफसर मेघाश्री बुधवार को अपनी जगह लेने वाली चेल्सासिनि वी. को चार्ज सौंपने के बाद 2 महीने की मैटरनिटी लीव पर जाएंगी.

डिलीवरी के बाद भी नहीं लिया रेस्ट

'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिलीवरी के बाद भी जिला कलेक्टर के तौर पर काम जारी रखने का फैसला मेरा अपना था. मैटरनिटी लीव लेना जरूरी नहीं है. यह फैसला व्यक्ति, उसकी सेहत और हालात पर निर्भर करता है. तीसरी बार मां बनने के बाद अपने सफर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को डिलीवरी के बाद मैंने 5 दिन आराम किया और 1 सितंबर से कलेक्टर के कैंप ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया.

गुड मॉर्निंग कलेक्टर प्रोग्राम

उन्होंने बताया कि कई ऐसी फाइलें थीं जिनके लिए जिला कलेक्टर की मंजूरी जरूरी थी. हाल ही में मेघाश्री ने कॉलेज के छात्रों के साथ एक ऑनलाइन बातचीत भी की. यह उनके गुड मॉर्निंग कलेक्टर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे वे नियमित रूप से चलाती रही हैं. मेघाश्री सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खुद को IAS अफ़सर, पत्नी, मां और एक प्राउड बेटी बताती हैं, जिन्हें ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों में ही खुशी मिलती हैं.

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