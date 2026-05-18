Kerala CM Oath Ceremony LIVE: वीडी सतीशन ने ली केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राहुल-प्रियंका और खरगे मंच पर मौजूद
Kerala CM Oath Ceremony Live: केरल में मुख्यमंत्री बने वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज (18 मई) होगा. नई सरकार 21 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालेगी.
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केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार (18 अप्रैल) को होना है. नई सरकार 21 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. राजनीतिक सूत्रों का संकेत है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद सहित 11 मंत्री पद मिलने की संभावना है. हालांकि, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के साथ उनके मंत्री पद के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं.
कांग्रेस खेमे से जिन नामों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं, जिनके गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने की उम्मीद है, इनके अलावा सन्नी जोसेफ, के. मुरलीधरन, तिरुवनचूर राधाकृष्णन, ए.पी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ, एम. लिजू, चांडी ओमन और बिंदु कृष्णा के नाम भी शामिल हैं. सूत्रों का कहना है कि कुछ बचे हुए पदों को लेकर चर्चाएं जारी हैं.
यह भी पता चला है कि सतीशन खुद वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं. हालांकि, विभागों का बंटवारा तभी अंतिम रूप लेगा, जब कैबिनेट की सूची को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी. इस बीच, गठबंधन की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को नई सरकार में पांच मंत्री पद मिलने की संभावना है. जिन नामों पर प्राथमिकता से विचार किया जा रहा है, उनमें पी.के कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, एन. शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला शामिल हैं. हालांकि, खबरों के मुताबिक पी.के बशीर को शामिल किए जाने की संभावना को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए हैं, और पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां जता रहा है.
Kerala Swearing-in Ceremony LIVE: मंच पर राहुल-प्रियंका और खरगे मौजूद
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हैं. सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है.
Kerala Swearing-in Ceremony LIVE: वीडी सतीशन और 20 मंत्री लेंगे शपथ
कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में 21 सदस्यीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) मंत्रिमंडल का कुछ ही देर में राजधानी में शपथ ग्रहण होगा.
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Source: IOCL