Kerala News: केरल के फेमस हिल स्टेशन मुन्नार का पंचायत चुनाव राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. इसके नल्लाथनी वार्ड में बीजेपी ने 34 साल की सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया है. नाम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है. जानिए क्या है पूरा मामला.

पिता ने सोनिया गांधी के नाम पर रखा था बेटी का नाम

दरअसल सोनिया गांधी मुन्नार की निवासी हैं. उनके पिता स्थानीय मजदूर दुराई राज हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं. वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम उसी के नाम पर रख दिया. बाद में सोनिया की शादी बीजेपी नेता और पंचायत महासचिव सुभाष से हुई. शादी के बाद सोनिया बीजेपी की राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ी और अब नल्लाथनी वार्ड में बीजेपी की उम्मीदवार हैं.

स्थानीय चुनाव में उतरेगी सोनिया

सोनिया के पति सुभाष वर्तमान में पंचायत महासचिव हैं और उन्होंने पहले पुराने मुन्नार मूलक्कडा वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ा था. सोनिया ने पति के नक्शेकदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा है और अब स्थानीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं.

मुन्नार के नल्लाथनी वार्ड में कांग्रेस की उम्मीदवार मंजुला रमेश को इस बार एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. चुनाव सभा हो या घर-घर प्रचार, उम्मीदवार का नाम चर्चा का मुख्य विषय बन रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि यह संयोग राज्य भर की राजनीति में चर्चा का विषय बना चुका है.

दो चरणों में होगा चुनाव

केरल में स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. 9 और 11 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 13 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसलिए, राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. कांग्रेस को स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ पर दबाव बनाया जा सके.

बीजेपी ने सोनिया गांधी नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए रणनीतिक चुनौती बनाया है. इस नाम से मतदाताओं पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. फिर भी यह चुनाव मुन्नार और पूरे राज्य की राजनीतिक चर्चा में पहले से ही प्रमुख बन गया है.