हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल के चुनाव में बीजेपी ने 'सोनिया गांधी' को बनाया उम्मीदवार, कांग्रेस के लिए बढ़ी चुनौती, जानिए पूरा मामला

केरल के चुनाव में बीजेपी ने 'सोनिया गांधी' को बनाया उम्मीदवार, कांग्रेस के लिए बढ़ी चुनौती, जानिए पूरा मामला

Kerala News: केरल के मुन्नार नल्लाथनी वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी का नाम इन दिनों चर्चा में है. बीजेपी ने इनको कांग्रेस उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार घोषित किया है. जानें पूरा मामला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

Kerala News: केरल के फेमस हिल स्टेशन मुन्नार का पंचायत चुनाव राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. इसके नल्लाथनी वार्ड में बीजेपी ने 34 साल की सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया है. नाम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है. जानिए क्या है पूरा मामला.

पिता ने सोनिया गांधी के नाम पर रखा था बेटी का नाम

दरअसल सोनिया गांधी मुन्नार की निवासी हैं. उनके पिता स्थानीय मजदूर दुराई राज हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं. वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम उसी के नाम पर रख दिया. बाद में सोनिया की शादी बीजेपी नेता और पंचायत महासचिव सुभाष से हुई. शादी के बाद सोनिया बीजेपी की राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ी और अब नल्लाथनी वार्ड में बीजेपी की उम्मीदवार हैं.

स्थानीय चुनाव में उतरेगी सोनिया 

सोनिया के पति सुभाष वर्तमान में पंचायत महासचिव हैं और उन्होंने पहले पुराने मुन्नार मूलक्कडा वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ा था. सोनिया ने पति के नक्शेकदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा है और अब स्थानीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं.

मुन्नार के नल्लाथनी वार्ड में कांग्रेस की उम्मीदवार मंजुला रमेश को इस बार एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. चुनाव सभा हो या घर-घर प्रचार, उम्मीदवार का नाम चर्चा का मुख्य विषय बन रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि यह संयोग राज्य भर की राजनीति में चर्चा का विषय बना चुका है.

दो चरणों में होगा चुनाव 

केरल में स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. 9 और 11 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 13 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसलिए, राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. कांग्रेस को स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ पर दबाव बनाया जा सके.

बीजेपी ने सोनिया गांधी नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए रणनीतिक चुनौती बनाया है. इस नाम से मतदाताओं पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. फिर भी यह चुनाव मुन्नार और पूरे राज्य की राजनीतिक चर्चा में पहले से ही प्रमुख बन गया है.

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
Kerala News Munnar Nallathani Ward
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
शिक्षा
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget