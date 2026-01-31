2 बच्चों के बाप का दूसरी महिला से था अफेयर, गला घोंटकर मार डाला, फिर डेड बॉडी के साथ किया रेप

Kerala News: केरल के कोझिकोड जिले के थडमपट्टुथलम क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां 36 साल के वैषागन ने अपनी शादी छुपाकर 26 साल की एक महिला के साथ संबंध बनाए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी. वैषागन पहले से ही शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे. वह लातूर इलाके में लोहे की वर्कशॉप चलाता था.

बता दें कि उसका उसी इलाके की 26 साल की एक महिला से अफेयर था. वैशागन अपनी शादी छिपाकर उसके साथ अफेयर करता रहा. समय के साथ उनका अफेयर प्यार में बदल गया और दोनों में प्यार हो गया.

इस बात को लेकर दोनों के बीच हुई बहस

ऐसा कहा जाता है कि वैशागन कई बार उसके साथ अकेले में रहा था, यह कहकर कि वह उससे शादी करेगा. इस मामले में जब उसे पता चला कि वैशागन पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं तो उसने वैशागन से इस बारे में पूछा और दोनों के बीच बहस हो गई.

हत्या और शव के साथ किया दुष्कर्म

वैशागन, जो दो दिन पहले हमेशा की तरह वर्कशॉप गया था, उसने महिला को मारने का प्लान बनाया और उसे वर्कशॉप में बुलाया. इसके बाद, उसने वर्कशॉप में आई महिला से कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और उसे सिर्फ़ वही चाहिए और फांसी लगाकर आत्महत्या करने का नाटक किया. जब हैरान महिला उसे रोकने के लिए वैशागन के पास गई तो वैशागन ने महिला का गला घोंटकर उसे मार डाला.

वैशागन ने बाद में कन्फर्म किया कि वह मर चुकी है और उसने महिला के शरीर के साथ दुष्कर्म किया और अपनी हवस पूरी करने के बाद, ऐसे फांसी लगा ली जैसे उसने आत्महत्या कर ली हो.

CCTV फुटेज की जांच की गई

हत्या के बाद उसने अपनी पत्नी को फोन किया और पुलिस को बताने के लिए कहा कि एक महिला ने वर्कशॉप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इसके बाद वैशागन की पत्नी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इस संबंध में केस दर्ज किया गया और इलाके से CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच की गई, जिससे पता चला कि वैशागन का महिला से झगड़ा हुआ था. इसलिए, पुलिस ने शक के आधार पर वैशागन को थाने ले जाकर पूछताछ की. पता चला कि उसने एक लड़की को धोखा देकर उससे प्यार करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया था और शादी के लिए मजबूर करने के बाद, उसने उसे मार डाला और उसकी लाश के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद, पुलिस ने वैशागन को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया.