केरल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कोल्लम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर फेसबुक पर लाइव आकर मर्डर का एलान किया. इस वारदात से हर कोई सन्न रह गया है. सोमवार (22 सितंबर) को पुलिस ने बताया कि ये मामला कोल्लम के पुनालुर का है.

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान कोल्लम के कूथनदी, प्लाचेरी, वलक्कुड्डु निवासी शालिनी के रूप में हुई है. इस मामले में हैरानी की बात ये थी कि पत्नी का कत्ल करने वाले इसहाक ने बाद में पुनालुर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया. बाद में पुलिस को पूरी कहानी बताई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.

आरोपी ने चाकू से हमला कर गला रेता

FIR के मुताबिक दंपति के जीवन में कई समस्याएं थी. सुबह करीब 6.30 बजे जब शालिनी नहाने के लिए रसोई के पीछे पाइपलाइन के पास गई तो आरोपी इसहाक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, इस कारण उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव हो गए. इसके बाद आरोपी ने चाकू से उसका गला रेत दिया.

फेसबुक पर लाइव आकर कुबूल किया जुर्म

इस घिनौनी वारदात के बाद कातिल के मन में पता नहीं क्या आया कि उसने फेसबुक पर लाइव आकर पत्नी की हत्या का जुर्म कुबूल कर लिया. साथ ही अपनी पत्नी शालिनी पर अविश्वास और गहनों की हेराफेरी का भी आरोप लगाया. पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद में वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी.

पुलिस ने क्या बताया

पीटीआई के मुताबिक, कोल्लम के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शालिनी के शव को बाद में अस्पताल ले जाया गया. दंपति के 19 वर्षीय बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम मौके पर जाकर जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं.

ये भी पढ़ें

'हमारे बच्चों को खामियाजा भुगतना होगा', H-1B वीजा को लेकर PM मोदी की चुप्पी पर ओवैसी का हमला