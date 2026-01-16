Kerala: इमारत से गिर गई थी 17 साल की लड़की, मौत के बाद मां-बाप ने अंगदान कर बचाई 4 जिंदगियां

Kerala News: हाल ही में केरल में एक दुखद घटना घटी है, वहां 17 साल की 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट की मौत हो गई. हालांकि, अपनी जान देकर उस स्टूडेंट ने चार अन्य लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ रहने का अवसर दिया. लड़की स्कूल की इमारत से गिर गई थी. इसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई.

बेटी की मौत से माता-पिता टूट गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक अद्भुत फैसला लिया. उन्होंने मृत बेटी की दो किडनी, लीवर और कॉर्निया दान करने का फैसला किया और इसके परिणामस्वरूप चार अन्य लोगों को जीवन वापस मिल गया.

डॉक्टरों ने लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की

केरल के कन्नूर जिले का एक छोटा सा इलाका पय्यावूर है. अयाना मनसन वहां के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थी. क्रिसमस के बाद ही स्कूल खुला था और उसके बाद ही यह घटना घटी. इस हफ्ते सोमवार को स्कूल की चौथी मंजिल से बास्केटबॉल कोर्ट में लड़की गिर गई. 17 साल की उस स्टूडेंट को गंभीर चोटें आईं.

12वीं क्लास की स्टूडेंट अयाना का इलाज कन्नूर मिम्स अस्पताल में चल रहा था. डॉक्टरों ने अयाना को बचाने की पूरी कोशिश की. लेकिन अंततः यह संभव नहीं हो सका. स्टूडेंट का ब्रेन डेड हो गया. इस घोषणा के बाद बुधवार सुबह 3 बजे अस्पताल की ओर से डॉक्टरों ने आधुनिक तरीके से स्टूडेंट के विभिन्न अंगों को एकत्र किया और फिर तुरंत उन्हें थलास्सेरी, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के मरीजों तक पहुंचाया गया.

इंडिगो के प्लेन से भेजी गईं अयाना की किडनी

अयाना की किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में एक ऐतिहासिक घटना घटी है. कन्नूर से तिरुवनंतपुरम में अयाना की 2 किडनी एक अनुसूचित वाणिज्यिक प्लेन, इंडिगो के प्लेन से भेजी गईं. यह पहली बार है जब केरल में किसी यात्री प्लेन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण के लिए किया गया है. जीवन बचाने के इस मिशन के लिए इंडिगो प्राधिकरण ने प्लेन की एक सीट मुफ्त में दान की. एक को-ऑर्डिनेटर अयाना की किडनी लेकर कन्नूर से तिरुवनंतपुरम समय पर पहुंचा.

तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में अयाना की 2 किडनी बिल्कुल सही समय पर पहुंच गईं. उनमें से एक को 27 साल की एक लड़की के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया. प्रत्यारोपण सफल रहा. दूसरी को तिरुवनंतपुरम वापस भेज दिया गया. वहां और थलास्सेरी और कोझिकोड के अस्पतालों में अयाना के अन्य अंगों को उन मरीजों के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया जिन्हें इसकी आवश्यकता थी.