Kerala News: केरल में एक महिला से बस में यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, उस पर आरोपित युवक ने आत्महत्या कर ली. यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है.

कोझिकोड के गोविंदपुरम निवासी दीपक (विक्रय प्रबंधक) ने रविवार सुबह आत्महत्या कर ली. परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घर में एक कमरे से उनका शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिवार और दोस्तों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

बस में यात्रा कर रही महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

15 जनवरी को दीपक काम के सिलसिले में कन्नूर गए थे. इसी दौरान बस में यात्रा कर रही एक महिला ने चुपके से उनका सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया. महिला का आरोप था कि बस की भीड़ के बीच दीपक ने जानबूझकर उसे गलत तरीके से छुआ. वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और कड़ी प्रतिक्रिया दी.

महिला ने कहा, “पहले तो मुझे लगा यह गलती से हुआ होगा, लेकिन बार–बार महसूस होने पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो रिकॉर्ड होते देख वह बस से उतर गया.”

आरोपों से टूट गया दीपक, कहा- “मैं निर्दोष हूं”

वीडियो देखने के बाद दीपक गहरे मानसिक तनाव में आ गए. परिवार के बताए अनुसार, वह बार–बार कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की और वह निर्दोष हैं. लगातार मानसिक दबाव सहन न कर पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसी जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है.

कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना पर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है - क्या बिना पूरी जांच के वायरल वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है?

आत्महत्या कोई समाधान नहीं

यदि कभी भी मानसिक तनाव हो या आत्महत्या का विचार आए तो तुरंत मदद लें. स्नेहा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 044-24640050, राज्य हेल्पलाइन 104 और सामाजिक न्याय मंत्रालय हेल्पलाइन 1800-599-0019 मदद लें.