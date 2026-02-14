Kerala News: केरल के पतनमतिट्टा जिले के मल्लापल्ली में 10 महीने के बच्चे अलिन शेरिन अब्राहम का सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद उसके अंगों का दान किया गया, जिससे अंग दान का इंतजार कर रहे पांच लोगों को नया जीवन मिला. यह खबर पूरे केरल में लोगों के दिलों को छू गई.

जानकारी मिली है कि 5 फरवरी को दोपहर 2.30 बजे यह बच्चा अपनी मां, दादा और दादी के साथ कोट्टायम से तिरुवल्ला जा रहा था. एमसी रोड से गुजरते समय विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने बच्चे की कार को टक्कर मार दी. इसमें बच्चा अलिन शेरिन अब्राहम, उसकी मां, दादा, दादी सभी घायल हो गए थे.

ब्रेन डेड होने से हुई थी मौत

मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. पहले संगनाचेरी और तिरुवल्ला के अस्पतालों में भर्ती बच्चे अलिन शेरिन अब्राहम को गहन चिकित्सा दी गई, लेकिन हालत बिगड़ने पर 7 फरवरी को कोच्चि के अमृता अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और इलाज चल रहा था. इस बीच एक हफ्ते के इलाज के बाद 13 फरवरी को डॉक्टरों ने घोषणा की कि बच्चा अलिन शेरिन अब्राहम ब्रेन डेड हो गया है. इस खबर ने बच्चे के परिवार में भारी दुख पैदा कर दिया.

इस घटना से माता-पिता को गहरा सदमा पहुंचा. इस बीच डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप सहमत हैं तो आपके बच्चे के अंगों का दान किया जाएगा और इसके माध्यम से 5 लोग अपना नया जीवन शुरू करेंगे. इसके माध्यम से आप अपने बच्चे को देख पाएंगे. इसके बाद पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन एन जॉन ने बच्चे के अंगों का दान करने पर सहमति जताई.

अलिन के अंग दान से 5 बच्चों को मिला नया जीवन

इसके बाद एर्नाकुलम के अमृता अस्पताल में अंगों को निकालने का काम किया गया. तदनुसार, एक जिगर, दो गुर्दे, एक हृदय और दो आंखें प्राप्त की गईं. इस जिगर को तिरुवनंतपुरम के KIMS अस्पताल में इलाज करा रहे 6 महीने के बच्चे में लगाया गया है. दोनों गुर्दे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल नेफ्रोलॉजी वार्ड में इलाज करा रहे बच्चे को और हृदय तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा अस्पताल में एक बच्चे को लगाया गया है. इस अंग दान के माध्यम से बच्चा अलिन शेरिन अब्राहम केरल में सबसे कम उम्र का अंग दाता बन गया है. बच्चे के परिवार को कई लोग सांत्वना और शुभकामनाएं दे रहे हैं.