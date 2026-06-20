कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा का आदेश, केरल HC ने अपने आदेश में क्या कहा?

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को उस लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है जो प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई थी और जिसके पति पर उसके अपहरण का आरोप है. उच्च न्यायालय ने मोनालिसा की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उसने राज्य सरकार और एर्णाकुलम सेंट्रल थाने के प्रभारी अधिकारी को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था.

अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (लड़की) के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के जीवन की सुरक्षा की जानी चाहिए.’’अदालत ने कहा, ‘‘रिट याचिका का निपटारा होने तक थाना प्रभारी को याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है.’’

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और थाना प्रभारी को नोटिस भी जारी किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है. उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लड़की प्रथम दृष्टया बालिग प्रतीत होती है. पीठ ने उसके पति को एक महीने की ‘ट्रांजिट’ जमानत दी थी, ताकि वह अपने खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मध्यप्रदेश की अदालत का रुख कर सके.

फरमान पर अपहरण का आरोप

लड़की के पति मोहम्मद फरमान पर उसका अपहरण करने का आरोप है. मध्य प्रदेश पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था. पिता का दावा है कि उसकी बेटी नाबालिग है. पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही इंदौर की इस लड़की का वीडियो एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसके बाद वह अपनी खूबसूरत आंखों के कारण काफी चर्चा में आई थी.

माकपा नेताओं की मौजूदगी में फरमान से विवाह

बाद में उसने अपने परिवार के विरोध के बावजूद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में फरमान से विवाह किया था. हालांकि, बाद में उसके परिवार ने दावा किया कि वह नाबालिग है. इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की कई धाराओं के तहत अपहरण समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था.

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