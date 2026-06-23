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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के खिलाफ याचिका दाखिल, केरल हाईकोर्ट ने की खारिज

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के खिलाफ याचिका दाखिल, केरल हाईकोर्ट ने की खारिज

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस योजना से सरकारी खजाने पर हर दिन लगभग दो करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जो सालाना करीब 800 करोड़ रुपये होगा.

Written By : नीलम |  Updated at : 23 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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केरल हाईकोर्ट ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार की प्रियदर्शिनी योजना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी. इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है.

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वी एम की बेंच ने कहा कि यह योजना सरकार का एक नीतिगत फैसला है, जिसका मकसद कामकाजी महिलाओं को फायदा पहुंचाना है, और इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला.

यह याचिका मोहम्मद फिरदौस द्वारा दायर की गई, जिन्होंने खुद को जनहित में कार्य करने वाला नागरिक और करदाता बताया. अपनी याचिका में फिरदौस ने तर्क दिया कि यह योजना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बिना किसी आय सीमा या शर्त के मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है.

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस योजना से सरकारी खजाने पर हर दिन लगभग दो करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जो सालाना करीब 800 करोड़ रुपये होगा. जनहित याचिका में उस तरीके पर सवाल उठाए गए, जिससे इस नीति को मंज़ूरी दी गई और जिस तेज़ी से इसे लागू किया गया.

यह भी पढ़ें:- दरगाह के पास दीपक जलाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ SC पहुंची विजय सरकार, जानें पूरा मामला

याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में पहले से ही ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी वैधानिक प्रावधान के विपरीत हो. इसके साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. प्रियदर्शिनी योजना, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूडीएफ द्वारा किए गए पांच प्रमुख वादों में से एक थी. सत्ता में आने के बाद यूडीएफ सरकार ने यह योजना लागू की.

यह भी पढ़ें:- राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SC में याचिका दाखिल, प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग

Input By : PTI

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Kerala Kerala High Court Kerala News CONGRESS
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