हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Election Results 2026: इस पार्टी ने सिर्फ 27 सीटों पर लड़ा चुनाव, 23 उम्मीदवार आगे, इनमें 21 मुसलमान, केरल में मची खलबली

Kerala Election Results 2026: इस पार्टी ने सिर्फ 27 सीटों पर लड़ा चुनाव, 23 उम्मीदवार आगे, इनमें 21 मुसलमान, केरल में मची खलबली

Kerala Assembly Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की बढ़त बरकरार है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kerala Election Results 2026: केरल में सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकीं हुई हैं. रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है. जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का बुरा हाल है. राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं. जानिए कांग्रेस गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ताजा स्थिति क्या है.

ताजा रूझानों में 140 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) 101 और लेफ्ट दल 38 सीटों पर आगे हैं. जबकि एक सीट पर अन्य ने बढ़त बनाई हुई है. 

तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी TVK का क्या हाल है, खुद दो सीटों पर लड़े चुनाव, जानें ताजा स्थिति

मुस्लिम लीग का क्या हाल है?

इस चुनाव में मुस्लिम लीग यूडीएप के हिस्से के रूप में मैदान में है. मुस्लिम लीग ने इस बार राज्य की 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं.  मुस्लिम लीग ने मुख्य रूप से अपने गढ़ माने जाने वाले मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में चुनाव लड़ा है. 

12 मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पीछे

बता दें कि वोटों की गिनती जारी रहने के बीच कम से कम 12 मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पीछे हैं. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी मौजूदा सीट धर्मदम में पिछड़ रहे है, जिसे उनका गढ़ माना जाता है और जहां उनका गांव पिनराई पड़ता है.

तमिलनाडु में डूबी DMK! 34 में से 31 मंत्री पीछे, सीएम स्टालिन-डिप्टी सीएम उदयनिधि भी पिछड़े, जानें ताजा स्थिति

वहीं, मंत्री वीना जॉर्ज, एम बी राजेश, ओ आर केलू, आर बिंदू, जे चिंचूरानी, पी राजीव, के बी गणेश कुमार, वी एन वासवन, वी शिवनकुट्टी, वी अब्दुरहमान, ए के शशीद्रन और रोशी ऑगस्टीन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे हैं.

140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में

राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगे एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए, तीनों गठबंधनों के लिए ये चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण हैं. राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. 

Published at : 04 May 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
LDF Muslim League UDF CONGRESS Kerala Assembly Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam Election Result 2026 Live: असम में फिर ‘हिमंता राज’! रुझानों में बीजेपी तीन-चौथाई के पार
Live: असम में फिर ‘हिमंता राज’! रुझानों में बीजेपी तीन-चौथाई के पार
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: क्या तमिलनाडु के 'थलपति' बनेंगे विजय, रुझानों में दिख रही 'आंधी' क्या कर रही इशारा?
क्या तमिलनाडु के 'थलपति' बनेंगे विजय, रुझानों में दिख रही 'आंधी' क्या कर रही इशारा?
इंडिया
Kerala Election Results 2026: इस पार्टी ने सिर्फ 27 सीटों पर लड़ा चुनाव, 23 उम्मीदवार आगे, इनमें 21 मुसलमान, केरल में मची खलबली
इस पार्टी ने सिर्फ 27 सीटों पर लड़ा चुनाव, 23 उम्मीदवार आगे, इनमें 21 मुसलमान, केरल में मची खलबली
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Result Vote Counting: बीजेपी बहुमत की ओर | TMC Vs BJP | Mamata
Assembly Elections Result: बंगाल में बीजेपी आगे | PM Modi | TMC Vs BJP | Breaking
West Bengal Election Updates: बंगाल में पलटती बाजी, ममता को बड़ा झटका | West Bengal | Mamata | TMC
Election Results 2026 for West Bengal Assembly: BJP ने जीता किला | BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Election Results 2026: 6 सीटों पर बीजेपी आगे | BJP vs TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी
पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget