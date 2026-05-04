Kerala Election Results 2026: केरल में सबकी निगाहें विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकीं हुई हैं. रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है. जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का बुरा हाल है. राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं. जानिए कांग्रेस गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ताजा स्थिति क्या है.

ताजा रूझानों में 140 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) 101 और लेफ्ट दल 38 सीटों पर आगे हैं. जबकि एक सीट पर अन्य ने बढ़त बनाई हुई है.

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मुस्लिम लीग का क्या हाल है?

इस चुनाव में मुस्लिम लीग यूडीएप के हिस्से के रूप में मैदान में है. मुस्लिम लीग ने इस बार राज्य की 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग के 23 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. मुस्लिम लीग ने मुख्य रूप से अपने गढ़ माने जाने वाले मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में चुनाव लड़ा है.

12 मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पीछे

बता दें कि वोटों की गिनती जारी रहने के बीच कम से कम 12 मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पीछे हैं. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी मौजूदा सीट धर्मदम में पिछड़ रहे है, जिसे उनका गढ़ माना जाता है और जहां उनका गांव पिनराई पड़ता है.

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वहीं, मंत्री वीना जॉर्ज, एम बी राजेश, ओ आर केलू, आर बिंदू, जे चिंचूरानी, पी राजीव, के बी गणेश कुमार, वी एन वासवन, वी शिवनकुट्टी, वी अब्दुरहमान, ए के शशीद्रन और रोशी ऑगस्टीन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे हैं.

140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में

राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगे एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए, तीनों गठबंधनों के लिए ये चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण हैं. राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है.