क्या हार के साथ खत्म हो गई पिनाराई विजयन की सियासी पारी, तीसरी बार सीएम बनने का प्लान फेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केरल में एलडीएफ का तीसरी बार सत्ता में आने का सपना टूटा।

पिनाराई विजयन का दशक भर का राजनीतिक दबदबा समाप्त हुआ।

यूडीएफ की शानदार बढ़त ने एलडीएफ के गढ़ों को ढहाया।

विजयन की नेतृत्व शैली और जनता की नाराजगी ने बदली तस्वीर।

Kerala Election Results 2026: केरल में एलडीएफ के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का सपना टूट गया है. इसी के साथ ही पिनाराई विजयन का एक दशक लंबा दबदबा भी अब खत्म हो गया है. शुरुआती चुनावी रुझान कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के पक्ष में जबरदस्त बढ़त दिखा रहे हैं. इसने एलडीएफ के मजबूत गढ़ों को पूरी तरह से ढहा दिया है.

एक दशक की सत्ता में बदलाव

लगभग 10 सालों तक पिनाराई विजयन केरल में शासन का निर्विवाद चेहरा बने रहे. उनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीएम) ने पार्टी और सरकारी मशीनरी दोनों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी.

हालांकि 2026 के नतीजों ने एक साफ संदेश दिया है कि वोटरों का मिजाज अब बदल चुका है. एलडीएफ के बार-बार यह दावा करने के बावजूद की सत्ता विरोधी लहर कोई मुद्दा नहीं है नतीजे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि जनता का मिजाज जब पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में है.

मजबूत गढ़ से झटका

यूडीएफ की जीत का पैमाना सिर्फ एक चुनावी हार से कहीं ज्यादा है. यह एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक संरचना के कमजोरी पड़ने का संकेत है. जिन निर्वाचन क्षेत्र ने कभी एलडीएफ की रीढ़ का काम किया था वे अब हाथ से निकल गए हैं.

नेतृत्व शैली अब सवालों के घेरे में

पिनाराई विजयन का कार्यकाल अक्सर एक मजबूत और केंद्रीकृत नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता था. जहां एक तरफ इस शैली ने उन्हें पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने में मदद की वहीं दूसरी तरफ जनता के कुछ वर्गों और विपक्ष की तरफ से उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा. अलग-अलग मौकों पर उनकी टिप्पणियों को अक्सर तीखा माना गया. इस वजह से उनकी छवि काफी ज्यादा अधिकारवादी नेता के तौर पर बन गई. शायद यही वजह है कि यह धारणा वोटरों की नाराजगी को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका साबित हुई.

सीपीएम के लिए आगे क्या?

अब जब एलडीएफ विपक्ष की भूमिका में आ गया है तो एक बड़ा सवाल उठता है. पार्टी को आखिर आगे कौन बढ़ाएगा? यह अभी भी साफ नहीं है कि क्या विजयन खुद ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे. यह फैसला काफी हद तक पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उभरते हुए सत्ता के केंद्रों पर निर्भर करेगा.

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एक नंबर राजनीतिक सफर

पिनाराई विजयन का राजनीतिक करियर दशकों तक फैला हुआ है. वे 1964 में सीपीएम के गठन के समय ही पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने 1970 में महेश 26 साल की उम्र में विधानसभा में प्रवेश किया. वक्त के साथ वे पार्टी में ऊंचे पदों पर पहुंचते गए और इस दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर की तीखी प्रतिद्वंदिता का सामना किया. 2000 के दशक के आखिर तक उन्होंने सीपीएम के अंदर अपनी सत्ता पूरी तरह से जमा ली थी. आखिरकार 2016 में वे मुख्यमंत्री बने और लगभग एक दशक तक उन्होंने केरल की राजनीति की दिशा तय की.

एक युग का अंत या फिर ठहराव?

2026 के चुनावी नतीजों से शायद पिनाराई विजयन के लगातार चले आ रहे वर्चस्व का अंत हो जाए, लेकिन क्या यह उनके राजनीतिक कैरियर के भी अंत का संकेत है? यह अभी भी अनिश्चित है.

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