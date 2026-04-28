Cyber Fraud In Kerala: केरल से सामने आए एक बेहद चौंकाने वाले डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस में CBI ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस पूरे खेल में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को ऐसा डराया कि उसने करीब 1.8 करोड़ रुपये गंवा दिए.

CBI के मुताबिक, ये केस 24 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया था. जब केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हुई. जांच में सामने आया कि ठगों ने खुद को पुलिस और कोर्ट का अधिकारी बताकर महिला को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया. उसे फर्जी नोटिस भेजे गए और कहा गया कि अगर उसने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं

इस केस में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है. उनमें सलीश कुमार सीएस, ब्लेसिन जैकब अब्राहम, मोहम्मद जुनैद हुसैन, मोहम्मद मुश्ताक और एक कंपनी JCSS कैपिटल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. इनमें से तीन आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

जांच में ये भी सामने आया कि ये कोई छोटा-मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था. कुछ आरोपी उन बैंक खातों को ऑपरेट कर रहे थे, जिनमें ठगी की रकम आती थी. एक आरोपी ऐसे खाते जुटाने का काम करता था और उन्हें साइबर अपराधियों को देता था. वही एक और आरोपी ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका इस्तेमाल ठगों ने पीड़िता से संपर्क करने में किया.

खतरनाक एंगल की तरफ इशारा कर रही सीबीआई की जांच

CBI की जांच अब एक और खतरनाक एंगल की तरफ इशारा कर रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड के पीछे साउथ-ईस्ट एशिया के स्कैम कंपाउंड्स में बैठे ट्रांस-नेशनल गैंग काम कर रहे हैं, जो भारत के लोगों को निशाना बना रहे है.

ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि साइबर अपराधी अब कितने शातिर हो चुके है. वे सिर्फ फोन कॉल नहीं. बल्कि वीडियो कॉल, फर्जी डॉक्यूमेंट और कानून का डर दिखाकर लोगों को मानसिक दबाव में ला रहे है. खासकर बुजुर्ग लोग इनके आसान निशाने बन रहे है. जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है.

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