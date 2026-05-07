Kerala Assembly Election 2026: केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हेडक्वार्टर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक सीनियर नेता चेरियन फिलिप को विधायी दल के बैठक के दौरान उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने बिना अनुमति के निर्वाचित विधायक बिंदु कृष्णा को गले लगाने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस महिला विधायक बिंदु काफी हिचकिचाट में नजर आईं, वह पूरी तरह से असहज हो गईं.

यह ऐसी घटना है, जिसने पार्टी नेताओं और पत्रकारों का ध्यान भी खींचा. वह सभी वहीं मौजूद थे. वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. साथ ही कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप के खिलाफ तीखे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के एंट्री गेट का वाकया

वीडियो में देखा जा सकता है कि 48 साल की बिंदु कृष्णा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची. पार्टी कार्यालय के एंट्री गेट की ओर बढ़ी. तभी मीडिया के लोगों ने उनका अभिवादन किया. बिंदु ने सफेद और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी. वह पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ मिला रहीं थी. इसके बाद वह 71 साल के चेरियन फिलिप के पास पहुंची.

Awkward moment at the KPCC meeting in Thiruvananthapuram as senior #Kerala #Congress leader Cherian Philip allegedly attempting to hug newly elected Kollam MLA Bindu Krishna even as she appeared uncomfortable and tried to move away. #Keralam pic.twitter.com/JcQqcjsUzS — Ashish (@KP_Aashish) May 7, 2026

बिंदु एक तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बड़ी तो फिलिप उनसे गले मिलने लगे. उन्होंने कृष्णा की गर्दन के चारों ओर अपनी बांह डालते देखा गया. इस दौरान बिंदु ने उनके हाथ को नीचे कर दिया. वह इस दौरान असहज नजर आईं. उन्हें फिलिप को पीछे धकेलते देखा गया. इस दौरान फिलिप ने दूसरी बार फिर वही कोशिश की. इसके बाद बिंदु ने हाथ जोड़ लिए और आगे बढ़ गईं.

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सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तिखी प्रतिक्रिया

इस दौरान कई पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई लोगों ने फिलिप पर बिंदु कृष्णा की असहजता को नजरंदाज करने का आरोप लगाया. कई यूजर्स ने कहा है कि व्यक्तिगत सीमाओं का तुरंत सम्मान करना चाहिए. फिलहाल दोनों नेताओं की तरफ से किसी तरह का स्पष्ट बयान नहीं आया है.

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