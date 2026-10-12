केरलम कांग्रेस ने मांगा CJI सूर्यकांत का इस्तीफा, भड़का SC बार एसोसिएशन, फिर पोस्ट डिलीट

केरलम कांग्रेस की ओर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत का इस्तीफा मांगने का मुद्दा गरमा गया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेएई के इस्तीफे की मांग करने वाले कांग्रेस के बयान की निंदा की है. SCBA ने कहा कि हर व्यक्ति को अदालत जाने और कानून के अनुसार उपाय खोजने का अधिकार है. बार एसोसिएशन ने कहा, 'इस तरह के बयान न्यायपालिका की संस्था का अपमान करते हैं और न्याय-प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश के बराबर हैं.' SCBA अपने सदस्यों और अन्य सभी लोगों से भारत के सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील करती है

केरलम कांग्रेस कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सीजेआई का इस्तीफा मांगा था, जिस पर बीजेपी ने पटवार किया. इसके बाद जब मुद्दा गरमाया तो कांग्रेस ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया. केरलम कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा था, 'डियर सूर्यकांत अगर कानून-व्यवस्था संभालना आपके बस की बात नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दें. पार्टी ने आगे कहा कि हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जो इसे संभाल सके.'

ये पूरा मामला ऐसे समय में जोड़ पकड़ा है जब राहुल गांधी और विपक्ष के 10 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें इसमें चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े फैसलों के तरीके को चुनौती दी गई है. इसमें विवादित फैसलों से जुड़ी EC की पूरी फाइलें, एजेंडा, बैठक का विवरण (मिनट्स), नोटिंग और आपत्तियों का खुलासा करने की मांग की गई है. इनमें SIR शुरू करने का 24 जून, 2025 का फैसला और ECINET और ERONET के एक्सेस लॉग भी शामिल हैं.

इसमें इस बात की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है कि क्या ये फैसले संविधान के अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग को नियंत्रित करने वाले 2023 के कानून और 'टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लिए गए थे. याचिका में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि किसी भी वोटर का नाम बिना नोटिस और सुनवाई का उचित मौका दिए न हटाया जाए. साथ ही, हटाए गए वोटरों की सूची बूथ-वार प्रकाशित करने और उसमें नाम हटाने के कारण और डेमोग्राफिक जानकारी शामिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

इसमें ECINET और ERONET सहित वोटर लिस्ट डेटाबेस में नाम हटाने और बदलावों की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाने की भी मांग की गई है. याचिका में मामले के निपटारे तक चल रहे SIR पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है.

याचिका में विशेष रूप से कोर्ट से मांग की गई है कि वह ECI को निर्देश दे कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से जुड़ा चुनाव आयोग का हर फैसला 2023 के कानून के अनुसार लिया जाए और उसका विधिवत रिकॉर्ड (मिनट्स) रखा जाए.