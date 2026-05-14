केरल नए CM वीडी सतीशन के परिवार में कौन-कौन? जानिए पिता से लेकर पत्नी तक पूरा फैमिली बैकग्राउंड

मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वीडी सतीशन इस समय केरल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं. 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत के बाद गुरुवार (14 मई) को आखिरकार लंबे समय तक ऊहापोह के बाद कांग्रेस आलाकमान ने केरल के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया. वीडी सतीशन के सियासी सफर के साथ-साथ निजी जिंदगी की भी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं वीडी सतीशन के परिवार में कौन है.

वीडी सतीशन लंबे समय से कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं. परावुर सीट से राजनीति करने वाले सतीशन इससे पहले केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके हैं. अपनी आक्रामक शैली और साफ-सुथरी छवि के चलते उन्होंने राज्य की राजनीति में अलग पहचान बनाई.

कौन थे वीडी सतीशन के माता-पिता?

सतीशन के राजनीतिक जीवन की नींव उनके पारिवारिक संस्कारों में गहराई से जुड़ी मानी जाती है. उनके पिता के. दामोदर मेनन वन विभाग में अधिकारी थे. उन्होंने सतीशन की परवरिश, शिक्षा में अहम भूमिका निभाई. वीडी सतीशन कई मौकों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनका परिवार एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार था. उनकी मां वी. विलासिनी अम्मा गृहिणी थीं और परिवार को संभालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दी, जिसका असर सतीशन के व्यक्तित्व में दिखाई देता है.

कौन हैं वीडी सतीशन की पत्नी

वीडी सतीशन की पत्नी का नाम आर. लक्ष्मी प्रिया हैं, जिन्हें लक्ष्मीप्रिया के नाम से जाना जाता है. वीडी सतीशन भले केरल की राजनीति का बड़ा चेहरा हों, लेकिन उनकी पत्नी राजनीतिक और सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रही हैं. लक्ष्मी प्रिया बेहद निजी जीवन पसंद करती हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों या राजनीतिक मंचों पर बहुत कम दिखाई देती हैं.

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सतीशन की पत्नी लक्ष्मी प्रिया आर. गृहिणी हैं, लेकिन परिवार की सबसे अधिक संपत्ति उनके नाम दर्ज है. उनके पास करीब 1.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, जिसमें चेंगमनाड गांव में विरासत में मिली 1.14 एकड़ कृषि भूमि और नेडुम्बस्सेरी क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि शामिल है. इसके अलावा उनके पास 1128 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 46.5 लाख रुपये आंकी गई है. विभिन्न बैंक खातों में उनके करीब 21.83 लाख रुपये जमा हैं.

नए सीएम की एक बेटी

केरल के नए सीएम वीडी सतीशन की एक बेटी हैं, जिनका नाम उन्नीमाया है. हालांकि, सतीशन के परिवार ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा है, इसलिए उन्नीमाया के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

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