केरल में बस के भीतर कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी व्यक्ति की आत्महत्या के मामले ने देशभर में तीखी बहस छेड़ दी है. यह मामला केरल के कोझिकोड जिले से जुड़ा है, जहां सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद 41 वर्षीय दीपक ने आत्महत्या कर ली.

घटना गोविंदपुरम इलाके की है, जहां रविवार (18 जनवरी, 2026) की सुबह करीब सात बजे दीपक अपने घर में फंदे से लटके पाए गए. बताया गया कि शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि बस यात्रा के दौरान दीपक ने उसे यौन इरादे से छुआ. वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इस पर व्यापक ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई.

वीडियो वायरल होने के बाद मानसिक तनाव में था दीपक

हालांकि, महिला ने बाद में वह वीडियो हटा दिया और एक अन्य क्लिप साझा कर यह स्पष्ट किया कि उसने वीडियो पोस्ट क्यों किया था. दूसरी ओर, मृतक के परिजनों ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद दीपक गहरे मानसिक तनाव में था. परिवार का दावा है कि दीपक के खिलाफ पहले कभी इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा था और वह घटना के बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा था.

महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप दर्ज

इस बीच, पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने आरोप लगाया कि युवती ने रील बनाने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाया, जिससे मामला और अधिक विवादित हो गया. पुलिस ने मामले की जांच के बाद वीडियो पोस्ट करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है. वडकरा निवासी शिमजिथा मुस्तफा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया है, जो वडकरा पहुंचने के बाद लिया गया.

दीपक के माता-पिता ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी है. परिजनों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से उनके बेटे को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा और उसे ऐसे अपराध के लिए अपमानित किया गया, जो उसने किया ही नहीं था.

गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद महिला फरार

कोझिकोड पुलिस के अनुसार, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होने के बाद शिमजिथा मुस्तफा फरार हो गई है. पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बताया गया कि वडकरा में बयान दर्ज होने के बाद वह फरार हो गई. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं, वीडियो की सत्यता, घटनाक्रम और आत्महत्या के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

