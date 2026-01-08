'IUML और जमात-ए-इस्लामी कर रही है धर्म की खतरनाक राजनीति', केरल के भाजपा अध्यक्ष का आरोप

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के घटक दलों-- इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और जमात-ए-इस्लामी पर केरल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराने के लिए धर्म के इस्तेमाल की ‘खतरनाक राजनीति’ करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को कहा कि उनकी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य राज्य में विकास लाना है.

चंद्रशेखर ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए 11 जनवरी को केरल का दौरा करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी दोनों की ही युवाओं के विकास या रोजगार के अवसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनका पूरा ध्यान भाजपा को हराने पर है.

चंद्रशेखर ने कहा, 'इसलिए, हमें उस राजनीति पर चर्चा करने की आवश्यकता है जिसमें धर्म का इस्तेमाल उस पार्टी को हराने के लिए किया जा रहा है जो राज्य में विकास लाना चाहती है. हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इससे किसे फायदा हो रहा है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस खतरनाक राजनीति के पीछे कौन है. हमारी राजनीति विकास की है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘जमात-ए-इस्लामी द्वारा नियंत्रित एक कमजोर पार्टी’ है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता के ध्यान में लाया जाएगा. कुछ धार्मिक समुदायों के सदस्यों के साथ भाजपा की मुलाकातों के बारे में पूछे जाने चंद्रशेखर ने कहा, 'हम मलयाली समुदाय तक पहुंचने और विकसित केरल तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि भाजपा जनता से राज्य में ‘‘यूडीएफ, (सत्तारूढ़) वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और जमात-ए-इस्लामी की विकास-विरोधी ताकतों’ को हराने की अपील करेगी.

जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से श्री नारायण धर्म परिपालना (एसएनडीपी) योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन के इस बयान कि उनके समुदाय के सदस्यों के लिए अवसरों की कमी है, के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन चिंताओं पर चर्चा की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि हाल के नगर निकाय चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है और वे राज्य में राजनीतिक बदलावों का संकेत देते हैं.

