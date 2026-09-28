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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर

राहुल मांगे PM मोदी-EC से माफी, SIR मुद्दे पर भड़के BJP केरल अध्यक्ष चंद्रशेखर

केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी से PM मोदी और चुनाव आयोग से माफी मांगने को कहा है. मामला तब बढ़ा, जब केरल के मुख्यमंत्री सतीसन ने एसआईआर को लेकर राहुल चंद्रशेखर की आलोचना की थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 09:20 PM (IST)
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केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को राहुल गांधी को पीएम मोदी और चुनाव आयोग से माफी मांगने की कहा है. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन से उनके सामने जो बात कही थी, उसी को दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए. वरना धोखेबाज कहलाने की लिए तैयार रहना चाहिए. चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया है. 

केरल के मुख्यमंत्री ने की थी बीजेपी नेता की आलोचना

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पूरा राजनीतिक विवाद तब बढ़ा, जब केरल के मुख्यमंत्री सतीसन ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर मतभेदों पर चंद्रशेखर की आलोचना की थी.

इस पर चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कि सीएम वीडी सतीशन के लिए मेरा यह प्रस्ताव है. अगर आप मेरा प्रस्ताव नहीं मानते और झूठ, पूरे न किए गए वादे, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को अपनी राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो धोखेबाज कहलाने के लिए तैयार रहें. 

चंद्रशेखर ने यह प्रस्ताव तब दिया, जब केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों की निंदा की थी. कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ निजी और अपमानजनक टिप्पणियां राजनीतिक आलोचना नहीं होती.

इस पर केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि वह राजनीतिक विरोधियों पर शायद ही कभी निजी हमले करते हैं. लेकिन राहुल गांधी के मामले में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

चंद्रशेखर बोले- मैं राहुल गांधी को धोखेबाज कहना बंद कर दूंगा

चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप राहुल से हमारे पीएम मोदी को देशद्रोही कहने के लिए माफी मंगवाते हैं, और झूठ बोलने के लिए चुनाव आयोग से माफी मंगवाते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि राहुल गांधी को धोखेबाज कहना बंद कर दूंगा. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Kerala National News EC Row
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