'ऐसे कैसे चलेगा गठबंधन?', INDIA ब्लॉक की मीटिंग में लेफ्ट नेताओं ने राहुल गांधी को ही सुना दिया...

केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. एक तरफ लेफ्ट के नेतृत्व में एलडीएफ गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का यूडीएफ है. नेताओं की बयानबाजी के चलते INDIA ब्लॉक में तनाव पैदा हो रहा है. इस बार तो लेफ्ट पार्टियों ने सीधे राहुल गांधी को ही घेर लिया है.

वामपंथी पार्टियों ने ऐतराज जताया है कि राहुल गांधी केरल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं, वह ठीक नहीं है. इससे INDIA अलायंस की एकता प्रभावित होगी और संबंधों में कड़वाहट आएगी.

जानें क्या है पूरा मामला

INDIA ब्लॉक की सोमवार (9 मार्च) को दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें संसद सत्र को लेकर चर्चा होनी थी. इस दौरान लेफ्ट सांसद जॉन ब्रिट्स और पी. संतोष कुमार ने मीटिंग में आपत्ति जताई कि राहुल गांधी कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच गठजोड़ की बात कैसे कर सकते हैं. बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केरल में बीजेपी और कम्युनिस्ट दलों के बीच तालमेल है. इससे और आगे बढ़कर राहुल गांधी ने 'कम्युनिस्ट जनता पार्टी' नाम के एक टर्म का इस्तेमाल किया था, जिससे वामपंथी नेता भड़के हुए हैं. वामपंथी नेताओं ने कहा कि इस तरह सहयोगी दलों पर टिप्पणियां करने से गठबंधन कैसे चल पाएगा.

राहुल गांधी ने क्या कहा

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग के दौरान लेफ्ट सांसदों के रुख पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस मसले पर बाद में बात की जाएगी और हम बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के कहने का क्या मतलब था. उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस तरह राहुल गांधी की स्पीच के एक हिस्से को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात की जाएगी. ज्यादातर नेताओं ने कहा कि हमें फिलहाल बैठक में संसद के एजेंडे पर फोकस करना चाहिए.

दरअसल अगले कुछ ही माह में केरल में इलेक्शन होने हैं. बीते लगातार 2 कार्यकाल से वामपंथी नेतृत्व वाली सरकार सत्ता पर काबिज है और यहां बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, जबकि कांग्रेस मुकाबले में रही है. कांग्रेस को लगता है कि इस बार वह सत्ता हासिल कर लेगी.

