केरल में कांग्रेस ने पूरा गेम उलट दिया है. ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में आए एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं. इनमें चाणक्य स्ट्रेटेजी और मैटराइज के सर्वे ने यूडीएफ के सरकार यानी कांग्रेस गठबंधन सरकार की वापसी के संकेत दिए हैं. मतलब लेफ्ट गठबंधन इस बार हैट्रिक नहीं लगा पा रहा है. हालांकि, दोनों ही गठबंधन में कड़ी टक्कर का अनुमान सभी पोल में लगाया गया है. केरल पोल ऑफ पोल्स में सभी यूडीएफ की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

चाणक्य स्ट्रैटीज के एग्जीट पोल के आंकड़े

इनमें चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक, कांग्रेस गठबंधन को 72 से 80 के बीच में सीटें मिल रही हैं. तो वहीं लेफ्ट को 58 से 64 के बीच में सीटें मिलती नजर आ रही हैं. वहीं अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है.

मैटराइज के सर्वे में लेफ्ट के खाते में 60 से 65 सीटें

मैटराइज के सर्वे की मानें तो लेफ्ट के खाते में 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 70 से 75 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है. हालांकि, दोनों एग्जिट पोल के नतीजे एकतरफा नहीं हैं.

वोट वाइब सर्वे में UDF को बहुमत

इसके अलावा वोट वाइब के सर्वे में एलडीएफ को 58-68 सीटें, तो यूडीएफ को 70 से 80 सीटें, और अन्य को 0 से 4 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है.

क्या कहता है एक्सिस माय इंडिया का सर्वे

इसके अलावा एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में एलडीएफ को 49 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है. अन्य को 0 से 3 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है.

इन दो पोल्स में भी यूडीएफ की सरकार बनने का अनुमान

पीपल्स पल्स के सर्वे में एलडीएफ को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है. अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है.

पी. मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक, एलडीएफ को 62 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं, यूडीएफ को 71 से 79 सीटें मिलने का अनुमान है. इनमें 1 से 7 के बीच अन्य को सीटें मिलने की उम्मीद है.

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