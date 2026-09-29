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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?

केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?

Keral Local Body Bypoll Result: केरल स्थानीय निकाय उप चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को बड़ा झटका लगा है. CPI-M के नेतृत्व वाले LDF ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 29 Sep 2026 04:38 PM (IST)
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केरल स्थानीय निकाय उप चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं. कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. 38 वार्डों में यूडीएफ 18 सीटों पर जीत हासिल करने में तो कामयाब रहा, लेकिन उसको कई सीटों का नुकसान हुआ है. CPI-M के नेतृत्व वाले LDF ने 16 सीटें और बीजेपी (NDA) ने एक सीट हासिल की. तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूडीएफ ने मौजूदा चार सीटें गंवा दी हैं, इसमें चिरायिनकीझू विधानसभा की दो सीटें भी शामिल हैं, जहां से कांग्रेस विधायक राम्या हरिदास ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. PTI ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि हरिदास और कुछ लोकल कांग्रेस नेताओं के बीच हाल में हुए विवाद के बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया था. इसका भी असर चुनाव पर पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.

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पलक्कड़ की 7 सीटों में से 4 पर जीता LDF

पथानामथिट्टा जिले में हुए उपचुनावों में यूडीएफ ने सभी वार्डों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के गढ़ एर्नाकुलम जिले में वह चार में से केवल दो वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई. कोट्टायम जिले में हुए तीन वार्डों में से दो में यूडीएफ ने जीत दर्ज की. उपचुनावों में एलडीएफ ने जीत हासिल की और पलक्कड़ जिले में हुए सात उपचुनावों में से चार सीटों पर लेफ्ट मोर्चे ने परचम लहराया.

यूडीएफ ने वायनाड जिले के मनंथावडी के पल्लीकल डिवीजन और कोझिकोड जिले के कुट्टिचिरा वार्ड में जीत हासिल की, लेकिन इस बार उसे केवल कुछ सौ वोटों का ही बहुमत मिला, जबकि पिछले चुनावों में इन सीटों पर एक हजार से ज्यादा वोटों का अंतर था.

केरल में यूडीएफ के सत्ता में आने और वीडी सतीशन के सीएम बनने के बाद से लेफ्ट मोर्चा सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है.

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कितनी हुई वोटिंग?

कुल 58.81 प्रतिशत मतदान हुआ, कन्नूर में सबसे ज्यादा 84.55 प्रतिशत और कोट्टायम में सबसे कम 54.24 प्रतिशत वोटिंग हुई. विधानसभा चुनावों में यूडीएफ की जीत के बाद हुए पहले उपचुनावों में कुल 1,82,160 लोगों ने मतदान किया, जिनमें 84,070 पुरुष और 98,090 महिलाएं शामिल थीं. ये उपचुनाव राज्य के 12 जिलों के 38 स्थानीय निकाय वार्डों में हुए, जिनमें कोल्लम और अलाप्पुझा शामिल नहीं थे. उपचुनावों में कुल 126 उम्मीदवार मैदान में थे.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
UDF LDF  Keralam Bypolls Result
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