स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में KEM अस्पताल की MBBS छात्रा सेजल पवार की ओर से की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन, राजनीतिक दलों, डॉक्टरों और कॉमेडी जगत से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

मामले की जांच के लिए कमेटी का किया गठन

इस संबंध में KEM अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है. समिति में अंडरग्रेजुएट हॉस्टल की वार्डन और बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख डॉ. अनीता चालाक और मेडिसिन विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. श्रद्धा मोरे शामिल हैं. डॉ. मोरे KEM के सोशल मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.

मामले में क्या बोले KEM अस्पताल के डीन?

KEM अस्पताल के डीन हरीश पाठक ने बताया कि जांच समिति ने उस कार्यक्रम की करीब एक घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग देखी है, जिसमें से लगभग दो मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की सोशल मीडिया गाइडलाइन के आधार पर जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सौंपे जाने की संभावना है.

Mumbai, Maharashtra: Regarding Dr Sejal Pawar being booked for remarks made at a comedy show, Dean of KEM Hospital Dr Harish Pathak says, "Yesterday, we came to know through social media that a video is being circulated in which one of our students is seen making objectionable… pic.twitter.com/4C5ymHneD1 — IANS (@ians_india) June 12, 2026

सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रशासन सेजल पवार को 10 से 15 दिनों के लिए रस्टिकेट करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा. विवाद को लेकर कॉमेडियन सुनील पाल ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारी के साथ बोलना जरूरी है.

कलाकारों को अपने शब्दों के सामाजिक प्रभाव को समझना चाहिए- CM

वहीं, इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी अभिव्यक्ति का प्रभाव समाज और आम लोगों पर पड़ता है, इसलिए सामाजिक मर्यादाओं और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना जरूरी है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्टैंडअप कॉमेडी पसंद है, लेकिन कलाकारों को अपने शब्दों के सामाजिक प्रभाव को भी समझना चाहिए.

छात्रा के खिलाफ अस्पताल के डीन से कार्रवाई की मांग

पूर्व महापौर और शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडणेकर KEM अस्पताल के डीन से मिलने पहुंचीं और छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो में की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सेजल पवार पहले भी KEM अस्पताल को टॉक्सिक और गंदा कह चुकी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा होने के कारण उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे किसी अन्य मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shivsena leader Kishori Pednekar says, "Pranit More is a stand up comedian. Dr Pawar went to his program... This girl is a medical student of KEM hospital. When he asked her who she is, she said I am a doctor... She said that she receives dead bodies… https://t.co/ClH2BX0QrG pic.twitter.com/rf86Krfbuu — ANI (@ANI) June 12, 2026

वहीं, शिवसेना (UBT) के नेता और स्थानीय BMC नगरसेवक सचिन पडवल ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि KEM अस्पताल में दूर-दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं और अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकतीं. उन्होंने भी छात्रा को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने की मांग की.

रेजिडेंट डॉक्टरों ने मामले पर रखा अपना पक्ष

AIMSA strongly condemns the insensitive and disrespectful portrayal of cadavers and body donors for entertainment or comedy.@Rj_pranit ,#Sejal Pawar (MBBS Student).

Every cadaver represents a noble individual who chose to contribute to medical education through body donation,… pic.twitter.com/fc8mQnj3Bk — ALL INDIA MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION (@official_aimsa) June 11, 2026

विवाद के बीच KEM के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपना पक्ष रखा. KEM MARD के अध्यक्ष शुभम सोलंके ने कहा कि डॉक्टर समुदाय इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता है. अन्य डॉक्टरों ने कहा कि बॉडी डोनर अपनी देह मेडिकल छात्रों को शिक्षा के लिए दान करते हैं और उन्हें डॉक्टरों का पहला शिक्षक माना जाता है. ऐसे लोगों का मजाक बनाना गलत है. डॉक्टरों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेडिकल विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है.

सोशल मीडिया पर सेजल का पुराना वीडियो वायरल

इस बीच सेजल पवार का एक और पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह KEM अस्पताल, फैकल्टी और संस्थान को लेकर विवादित टिप्पणियां करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर अस्पताल को टॉक्सिक बताया था और फैकल्टी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. हालांकि, इन बयानों को लेकर वह पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है. जबकि अब सभी की नजरें KEM प्रशासन की जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है.

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