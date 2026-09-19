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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकाठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण

काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण

काठमांडू जा रहे एअर इंडिया की इस फ्लाइट में कितने यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसके अलावा, नेपाल एयरपोर्ट ने भी विमान के डायवर्जन पर कोई बयान नहीं दिया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 19 Sep 2026 11:51 PM (IST)
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  • हालांकि, विमान में यात्रियों की संख्या अभी ज्ञात नहीं है।

देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) से पड़ोसी देश नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए एअर इंडिया एयरलाइन के एक विमान AI219 को बीच रास्ते से वापस दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट को शाम साढ़े चार बजे नेपाल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान के विमान के दौरान नेपाल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही तकनीकी खराबी का पता चला था. जिसके बाद विमान को वापस दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया.

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अधिकारी ने घटना के बारे में दी जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘एअर इंडिया की फ्लाइट AI219 नेपाल के एयरस्पेस में घुसने ही वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लखनऊ के ऊप से उड़ रहे विमान को वापस मोड़ दिया गया. हालांकि, घटना के बारे में विवरण की पुष्टि और अन्य जानकारी मिलना अभी बाकी है.’

नेपाल जाने वाले विमान में कितने यात्री थे सवार

न्यूज एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक, एअर इंडिया की डायवर्ट की गई फ्लाइट AI219 एक यात्री विमान है. हालांकि, इस नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने वाली इस पैसेंजर फ्लाइट में कितने यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

विमान को नेपाल में कितने बजे करना था लैंड?

एयरबस का A320-214 विमान भारतीय समय के अनुसार नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 2:42 बजे काठमांडू के लिए रवाना हुआ था और इसे नेपाली राजधानी स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे लैंड करना था. वहीं, नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फिलहाल एअर इंडिया की फ्लाइट AI219 के रास्ता बदलकर वापस मुड़ने की घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. 

यह भी पढ़ेंः 'गूंज तो नहीं धमाका जरूर...', ABVP की जीत पर नड्डा ने कसा राहुल पर तंज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 19 Sep 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
Air India Kathmandu DELHI NEPAL
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