तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर) को अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 39 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा 95 से अधिक लोग घायल हुए और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

डीजीपी जी. वेंकटरमन ने क्या कहा?

डीजीपी (इन-चार्ज) जी. वेंकटरमन ने बताया कि रैली के आयोजकों ने लगभग 10,000 लोगों के लिए मैदान मांगा था, लेकिन 27,000 लोग इकट्ठा हो गए. TVK की पिछली रैलियों में भीड़ अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन इस बार भारी संख्या में लोग पहुंचे. रैली के लिए अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की दी गई थी, लेकिन लोग सुबह 11 बजे से ही जमा होना शुरू हो गए थे.

विजय की देर से आने की वजह से हुई भगदड़

टीवीके पार्टी ने घोषणा की थी कि विजय दोपहर 12 बजे तक रैली स्थल पर पहुंचेंगे. लेकिन वे शाम 7:40 बजे पहुंचे. डीजीपी ने कहा कि तब तक भीड़ कई घंटे से तपती धूप में इंतजार कर रही थी और उनके पास पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था.

Karur, Tamil Nadu: Visuals from TVK Chief Vijay's campaign rally where a stampede occurred, leaving several people injured pic.twitter.com/NKapbcWpZh — IANS (@ians_india) September 27, 2025

हादसे का मंजर

हादसे के दौरान भारी भीड़ में लोग बेहोश होने लगे और गिर पड़े. कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए. भगदड़ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते और झोपड़ियों में घुसते दिख रहे हैं. कुछ वीडियो में महिलाएं और बच्चे करुण क्रंदन कर रहे हैं. विजय ने अपनी भाषण को बीच में रोका और घायल समर्थकों को पानी की बोतलें दीं, साथ ही पुलिस से मदद की अपील की.

रैली में 500 पुलिसकर्मी थे तैनात

डीजीपी वेंकटरमन ने कहा कि रैली में लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात थे. विजय ने पुलिस के काम की सराहना की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी. करूर के लिए एडीजीपी डेविडसन ऐरवथम, 3 पुलिस महानिरीक्षक, 2 डीआईजी, 10 एसपी और 2000 पुलिसकर्मी भेजे गए. वहीं, चेन्नई में विजय के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

राज्य सरकार ने हादसे की जांच के दिए आदेश

राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक वन-मैन कमीशन गठित किया है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की और राहत तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मंत्री मा. सुब्रमणियन को नियुक्त किया है.

विजय की आई प्रतिक्रिया

विजय ने सोशल मीडिया पर कहा, "मेरा दिल टूट गया है. मैं अत्यधिक दर्द और शोक में हूं. करूर में अपने भाइयों और बहनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

ये भी पढ़ें-

Vijay Rally Stampede: मुआवजे का ऐलान, जांच के लिए आयोग, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट... करूर भगदड़ में 10 बड़े अपडेट