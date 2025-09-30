तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में बड़ा अपडेट मिला है. पुलिस ने चर्चित तमिल यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड को गिरफ्तार कर लिया है. गेराल्ड पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा है. उनके साथ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के दो पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है. चेन्नई पुलिस ने इस मामले को लेकर मंगलवार (30 सितंबर) को अपडेट दिया.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अफवाहें फैलाने के आरोप में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था. इसके बाद गेराल्ड पर गाज गिरी है. गेराल्ड अपने यूट्यूब चैनल पर तमिल भाषा में चर्चित और ताजा मुद्दों को लेकर जानकारी देते हैं.

पुलिस ने किसे-किसे किया गिरफ्तार

इस बीच, एक विशेष पुलिस दल ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के पदाधिकारी पौनराज को भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी एवं पार्टी पदाधिकारी मथियालगन को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. मथियालगन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मथियालगन भगदड़ की घटना में दर्ज प्राथमिकी में नामजद तीन टीवीके पदाधिकारियों में शामिल थे.

टीवीके के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

प्राथमिकी में नामित पार्टी के दो अन्य पदाधिकारियों में टीवीके के प्रदेश महासचिव बुस्सी आनंद और पार्टी के उप महासचिव निर्मल कुमार के नाम शामिल हैं. टीवीके के तीनों पदाधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अफवाह फैलाने वालों के लिए सीएम स्टालिन का मैसेज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने करूर में हुई भगदड़ की दुखद घटना पर अफवाह फैलाने को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सभी को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए. स्टालिन ने कहा कि 27 सितंबर को भगदड़ में 41 लोगों की मौत होना बहुत दुखद है और इसके पीड़ितों को किसी पार्टी विशेष से जुड़े लोगों के बजाय साथी तमिलों के रूप में देखा जाना चाहिए.

इनपुट - पीटीआई