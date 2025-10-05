हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकरूर रैली भगदड़ हादसा: भीड़ ने की पिटाई, अब एंबुलेस ड्राइवर्स से पुलिस ने की पूछताछ

करूर रैली भगदड़ हादसा: भीड़ ने की पिटाई, अब एंबुलेस ड्राइवर्स से पुलिस ने की पूछताछ

Karur Rally Incident:तमिलनाडु के करूर में टीवीके नेता विजय की चुनावी रैली के दौरान हुए भीड़ हिंसक हादसे में 41 लोगों की मौत और 60 घायल हुए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

Karur Rally Incident: तमिलनाडु के करूर में टीवीके नेता विजय की चुनावी रैली के दौरान 27 सितंबर को हुए हिंसक हादसे के बाद पुलिस ने शनिवार को एंबुलेंस ड्राइवर्स से पूछताछ की. इस हादसे में 41 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए. इस मामले में विजय की पार्टी और राज्य सरकार एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं.

इससे पहले मीडिया में दृश्य दिखाए गए थे जिसमें एक एंबुलेंस ड्राइवर को वाहन से बाहर खींचकर हमला किया गया. भीड़ का आरोप था कि खाली एंबुलेंस लोगों को तितर-बितर करने के लिए भेजी गई थी.

डपाडी के पलानीसामी ने लगाया था आरोप 

यह आरोप सबसे पहले एआईएडीएमके के महासचिव एडपाडी के पलानीसामी ने लगाया था. उन्होंने कहा था कि चुनावी रैली में भीड़ को फैलाने के लिए खाली एंबुलेंस भेजी गई थीं. इसके बाद ही एंबुलेंस दल पर अगले अभियान के दौरान हमला हुआ. टीवीके नेताओं द्वारा इसी तरह के आरोप लगाने के बाद, जिला पुलिस ने विशेष जांच दल की जांच से पहले एंबुलेंस ड्राइवर्स और सेवा प्रदाताओं को बुलाकर पूछताछ की.

एंबुलेंस ड्राइवर ने कही ये बात

स्थानीय एंबुलेंस सेवा प्रदाता सूर्या ने बताया कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों समेत फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, फिर भी उन पर हमला हुआ. सूर्या ने कहा, "उन्होंने हमारे वाहन दस्तावेज मांगे, पूछा कि किसने हमें बुलाया और हमें जानकारी कैसे मिली. हमने बताया कि पुलिस ने हमें बुलाया था और सभी सवालों के जवाब दिए. उस दिन मेरे चार लोग हमले में आए. हमने कई लोगों की जान बचाई."

सूर्या ने यह भी कहा कि एंबुलेंस ड्राइवर्स के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि उनका काम राजनीतिक विवाद का विषय बन गया.  उन्होंने आगे कहा, "मेरी टीम ने उस रात कड़ी मेहनत की, भीड़ का सामना किया और मरीजों को अस्पताल पहुंचाया. कई घंटों तक उन्हें खाना तक नहीं मिला. एक ड्राइवर ने तो जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई. फिर भी हमलों का शिकार हुए कर्मचारियों के लिए कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया."

Published at : 05 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Karur Rally Incident TVK Leader Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget