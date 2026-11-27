कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. बीजेपी ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने और हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भगवान मुरुगन के हर भक्त की ऐतिहासिक जीत बताया.

उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने शनिवार को तिरुपरंकुंड्रम के दीपथून पर पारंपरिक दीपक जलाने का आदेश दिया है. राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने के लिए कोर्ट ने तमिलनाडु के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है. इससे इंडिया गठबंधन सरकार की सनातन विरोधी मानसिकता बेनकाब हुई है. कोई भी राजनीतिक साजिश भारत की पवित्र परंपराओं को रोक नहीं सकती. भगवान मुरुगन का आशीर्वाद सभी भक्तों की रक्षा करे और उन्हें साहस व धर्म के मार्ग पर चलाए.'

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि यह विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री सनातन परंपराओं और हिंदू समुदाय से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री ने जानबूझकर इसके सिद्धांतों को तोड़ने का काम किया है. इसके अलावा BJP नेता सी. आर. केशवन ने भी कोर्ट के निर्देश को करोड़ों मुरुगन भक्तों की आस्था की जीत बताया. उन्होंने राज्य सरकार पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री विजय से तुरंत बिना शर्त माफी मांगने की मांग की.

यह विवाद तमिलनाडु के मदुरै जिले स्थित तिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी के पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' दीपक जलाने को लेकर है. इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को एक बार की अंतरिम व्यवस्था के तहत दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन दीपक केवल पारंपरिक उचैपिल्लैयार मंडपम में ही जलाया गया और विवादित स्तंभ पर नहीं जलाया गया, जिसके बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने शुक्रवार आदेश दिया कि शनिवार को उचैपिल्लैयार मंडपम में जली लौ से ही दीपथून पर पारंपरिक दीपक जलाया जाए. कोर्ट ने आदेश न मानने के आरोप में तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), मदुरै कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया.