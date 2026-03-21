कर्नाटक में अफसर ने ऑफिस में ही किया सुसाइड, वीडियो बनाकर दोस्तों को भेजा, सीनियर पर लगाए आरोप

कर्नाटक के तुमकुरु जिले के पावगड़ा कस्बे में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सोशल वेलफेयर विभाग के एक अधिकारी ने अपने ही कार्यालय में आत्महत्या कर ली. मृतक अधिकारी की पहचान मल्लिकार्जुन के रूप में हुई है. वह तालुक स्तर के एक सोशल वेलफेयर अधिकारी थे. मरने से पहले अधिकारी ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है. इसमें वह आत्महत्या की वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं.

मल्लिकार्जुन ने सीनियर अधिकारी पर लगाए आरोप

वीडियो में मल्लिकार्जुन ने कथित तौर पर अपने सीनियर अधिकारी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. सीनियर अधिकारी का नाम कृष्णाप्पा बताया जा रहा है. वह इस जिले के एक सोशल वेलफेयर निदेशक हैं. उनपर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है. मरने से पहले शख्स ने एक वीडियो अपने सहकर्मियों को भेजा था. इसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है.

मरने से पहले अपील-बदला न ले परिवार

यह पूरी घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है. घटना पावगड़ा के अप्पा बांदे इलाके के स्थित सोशल वेलफेयर विभाग कार्यलय पर हुई है. मल्लिकार्जुन पावगड़ा तालुक के गुंदरलहल्ली गांव के रहने वाले थे. यही उनका पैतृक गांव था. वीडियो में उन्होंने अपने परिवार को लेकर चिंता जताई है. साथ ही कहा है कि उनके परिवार ने हमेशा उनका ख्याल रखा, लेकिन अब वह उनका सहारा नहीं बन पा रहे हैं. इसके अलावा मरने से पहले अधिकारी ने कहा है कि उनका परिवार किसी से बदला न ले. भगवान और कानून ही दोषी अधिकारी को सजा देंगे.

पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया. इसके बाद घटना से जुड़ा मर्ग कायम किया और मामले में जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: LPG Crisis: एनर्जी संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों को कमर्शियल गैस की सप्लाई 20% बढ़ाई