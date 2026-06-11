1.48 लाख मुर्दों के खाते में 2-2 हजार डालती रही सिद्धारमैया सरकार, अब डीके ने लिया एक्शन

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Gruha Lakshmi Scheme) ने कांग्रेस सरकार की प्रमुख गारंटी योजनाओं में शामिल गृह लक्ष्मी योजना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. यह फैसला योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.

गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की एक पात्र महिला सदस्य को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाती है. हालांकि, समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, योजना का लाभ प्राप्त करने वाली करीब 1.48 लाख महिलाओं का निधन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके खातों में सहायता राशि का भुगतान जारी रहा. इस कारण सरकार पर लगभग 128 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा.

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मृत लाभार्थियों के खातों का होगा रिव्यू

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे का उल्लेख किया था. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि किसी लाभार्थी के निधन की स्थिति में इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी जाए, ताकि रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किया जा सके. अब बड़ी संख्या में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना की व्यापक समीक्षा का निर्णय लिया है.



योजना के सत्यापन के बाद भुगतान

सरकार लाभार्थियों का सत्यापन करने और पात्रता की दोबारा जांच के बाद ही खातों में राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था तैयार कर रही है. सरकार का कहना है कि समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके.

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