Bangalore News (Karnataka): कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छह साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना शहर के पॉश इलाके व्हाइटफील्ड के पास हुई, जहां बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ नाले से बरामद किया गया है.

मृतक बच्ची का परिवार और संदिग्ध पड़ोसी दोनों ही पश्चिम बंगाल से आए हैं और इस इलाके में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह हत्या बच्ची के माता-पिता और पड़ोसी के बीच चल रहे निजी विवाद के चलते की गई है.

अपहरण की शिकायत के बाद रात में मिला शव

सोमवार दोपहर को व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलते ही पुलिस की कई टीमें बच्ची की तलाश में जुट गईं. देर रात करीब 12 बजे नल्लूरहल्ली के टेंपल रोड पर स्थित नाले से बच्ची का शव बरामद किया गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए वैदेही अस्पताल भेजा गया.

निजी विवाद बना हत्या की वजह!

पुलिस की शुरुआती जांच में इस अपराध के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है. पुलिस के अनुसार मृतक बच्ची का परिवार और उनका पड़ोसी दोनों ही पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु आए थे और नल्लूरहल्ली इलाके में प्रवासी मजदूर करके अपना जीवन यापन करते थे.

दोनों परिवारों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जो बाद में गंभीर रूप ले लिया. पूछताछ और मिले सबूतों के हिसाब से यह बात सामने आई है कि बच्ची की हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है. पुलिस का ऐसा मानना है कि आरोपी ने बदले की भावना से इस मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया है.

पुलिस जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका

DCP सैदुलु अदावथ ने बताया कि इस मामले में बच्ची का पड़ोसी ही मुख्य आरोपी है. पुलिस के अनुसार शव के गले में प्लास्टिक की रस्सी बंधी हुई थी और शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए.

शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की संभावना जताई गई है. फिलहाल अभी पुलिस इस मामले की जांच में गंभीरता से जुटी हुई है और बहुत जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.