मैसूर में हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी! 37 साल की महिला ने 22 साल के युवक से रचाई शादी

Mysore Love Story: कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली कविता की कहानी आजकल काफी चर्चा में है. कविता जिसकी उम्र 37 साल है, उसकी शादी 16 साल पहले उसी क्षेत्र के सुंदर (नाम बदला गया) से हुई थी और उनका 14 साल का एक बेटा भी है. करीब आठ साल पहले उनके पति राजेश की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृत्यु हो गया था. पति को खोने के बाद कविता अपने बेटे के साथ मायके में रहकर काम करने लगीं.

इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जब वह हर गुरुवार को अपने घर के पास के एक मंदिर में जाया करती थीं और वहीं कविता की मुलाकात भास्कर नाम के एक युवक से हुई थी, जिसकी उम्र करीब 22 साल है.

कैसे बढ़ी नजदीकियां?

बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों की बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और यह बातचीत दोस्ती में बदल गई. इसके बाद दोनों अक्सर मंदिर में मिला करते और एक-दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और देखते ही देखते यह दोस्ती में प्यार में बदल गया. कविता ने खुले तौर पर भास्कर को पहले ही अपनी शादी और एक 14 साल के बेटे के बारे में बता दी थी, यहां तक के उसने अपनी उम्र भी बता दी थी, जिसे भास्कर ने स्वीकार किया.

दोनों की यह मुलाकात और प्यार करीब एक साल तक चलता रहा. इस दौरान भास्कर ने यह भी कहा कि शादी के बाद कविता और उसके बेटे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है और तीनों एक साथ रह सकते हैं. इस बीच कविता के पिता मल्लिकार्जुन ने कविता की दूसरी शादी अपने एक रिश्तेदार से कराने की बात शुरू कर दी थी.

परिवार की तय शादी से बचकर उठाया बाद कदम

पिता द्वारा तय की गई शादी से बचने के लिए कविता ने किसी को बताए बिना भास्कर से शादी करने का फैसला किया. इसके बाद वह अपने बेटे को छोड़कर भास्कर के साथ चली गई.दोनों ने रामनहल्ली क्षेत्र के एक मंदिर में जा कर शादी कर ली. इसके बाद दोनों उसी इलाके के एक मकान में किराया ले लिया और एक साथ रहने लगे.

पिता ने जताई नाराजगी

इस दौरान जब कविता के पिता ने अपनी बेटी की तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने 22 साल के एक युवक से शादी कर ली है और वह उसके साथ रह रही है. इसे सुनने के बाद वह काफी हैरान रह गए. इस बात पर नाराज पिता ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर भास्कर के घर पहुंचे और झगड़ा किया.

इतना ही नहीं उन्होंने हत्या की धमकी भी दी. स्थिति बिगड़ने के बाद भास्कर और कविता ने रामनहल्ली पुलिस से यह कहते हुए संपर्क की कि उन्हें सुरक्षा चाहिए. फिलहाल पुलिस इसस मामले की जांच कर रही है और दोनों की सुरक्षा करने का भरोसा दिलाया.