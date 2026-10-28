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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह बड़ा झटका, आम चुनाव से तुलना..."MLC चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता

'यह बड़ा झटका, आम चुनाव से तुलना..."MLC चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता

कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस की हार पर सांसद सैयद नसीर हुसैन ने इसे बड़ा झटका बताया. उन्होंने कहा कि सीमित मतदाताओं वाले इन चुनावों की तुलना आम चुनावों से नहीं की जा सकती.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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कर्नाटक में MLC चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस बीच बेंगलुरु में पार्टी के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने ANI से बात करते हुए कहा कि  यह एक बड़ा झटका है. MLC चुनाव में वोट डालने का अधिकार सीमित होता है. यहां BJP पहले से ही तीन सीटों पर थी. यह एक कड़ा मुकाबला था और हम बहुत कम अंतर से हारे हैं. इसे आम चुनावों के लिए कोई पैमाना नहीं माना जा सकता. कर्नाटक की जनता ने देखा है कि हमारी गारंटी उन तक पहुंच रही है.

कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस को अपनी सभी चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दल JD(S) ने जीत हासिल की. ​​इसके बाद भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर तंज कसा है.

भाजपा की कर्नाटक यूनिट ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें शिवकुमार की एक तस्वीर भी थी. उनके सिर पर गेंदे के फूल रखे हुए थे. पोस्ट में लिखा था, "डी.के., इट्स डन ब्रॉ! MLC चुनावों में NDA ने शिक्षकों और स्नातकों के सभी 4 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की है.

कांग्रेस के मौजूदा MLC पुट्टन्ना हारे

बेंगलुरु में भाजपा समर्थित JD(S) उम्मीदवार ए.पी. रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा MLC पुट्टन्ना को 908 वोटों से हरा दिया. पुट्टन्ना इस चुनाव में फिर से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, भाजपा के मौजूदा MLC शशील जी. नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को हराया. नमोशी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पांचवीं जीत दर्ज की है. इस क्षेत्र में कलबुर्गी भी आता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह क्षेत्र है. इन नतीजों से कांग्रेस को झटका लगा है, जिसे अपनी इकलौती सीट बचाने और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने की उम्मीद थी. सभी चार सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Karnataka D K Shivakumar MLC Elections D.K. Shivakumar
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