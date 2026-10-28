कर्नाटक में MLC चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस बीच बेंगलुरु में पार्टी के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने ANI से बात करते हुए कहा कि यह एक बड़ा झटका है. MLC चुनाव में वोट डालने का अधिकार सीमित होता है. यहां BJP पहले से ही तीन सीटों पर थी. यह एक कड़ा मुकाबला था और हम बहुत कम अंतर से हारे हैं. इसे आम चुनावों के लिए कोई पैमाना नहीं माना जा सकता. कर्नाटक की जनता ने देखा है कि हमारी गारंटी उन तक पहुंच रही है.

कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस को अपनी सभी चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दल JD(S) ने जीत हासिल की. ​​इसके बाद भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर तंज कसा है.

भाजपा की कर्नाटक यूनिट ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें शिवकुमार की एक तस्वीर भी थी. उनके सिर पर गेंदे के फूल रखे हुए थे. पोस्ट में लिखा था, "डी.के., इट्स डन ब्रॉ! MLC चुनावों में NDA ने शिक्षकों और स्नातकों के सभी 4 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की है.

#WATCH | Bengaluru | On Congress's defeat in MLC elections in Karnataka, party MP Syed Naseer Hussain says, "On 1st November, we have a huge protest. More than 10 lakh people are going to be on the streets of Delhi from different parts of the country. We are given a call of Delhi chalo. All opposition party leaders, MPs, elected representatives and workers will be there. This protest will be a historic." On Karnataka MLC polls, he says, "This is a major setback. MLC election is a limited franchise. BJP was already on three positions here. It was a close contest and we lost with small margins. This cannot be taken as an ad-stick for the general elections. The people of Karnataka have seen our guarantees reaching the people..." — ANI (@ANI) October 28, 2026

कांग्रेस के मौजूदा MLC पुट्टन्ना हारे

बेंगलुरु में भाजपा समर्थित JD(S) उम्मीदवार ए.पी. रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा MLC पुट्टन्ना को 908 वोटों से हरा दिया. पुट्टन्ना इस चुनाव में फिर से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, भाजपा के मौजूदा MLC शशील जी. नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को हराया. नमोशी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पांचवीं जीत दर्ज की है. इस क्षेत्र में कलबुर्गी भी आता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह क्षेत्र है. इन नतीजों से कांग्रेस को झटका लगा है, जिसे अपनी इकलौती सीट बचाने और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने की उम्मीद थी. सभी चार सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया.