कर्नाटक के मंत्रियों ने मंगलवार (22 अक्टूबर, 2025) को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसके इस आरोप के लिए आड़े हाथ लिया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनावों के लिए यहां धन एकत्र कर रही है. बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार और बी वाई राघवेंद्र ने राज्य के मंत्रियों पर आगामी बिहार चुनावों के लिए धन उगाही करने का आरोप लगाया है. दोनों भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि अधिकारियों पर योगदान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है और अब नवीनीकरण की आड़ में धन एकत्र किया जा रहा है.

शेट्टार ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाल में चुनावों के सिलसिले में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. शिवमोगा से सांसद राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के बड़े भाई हैं. उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने मंगलवार को राघवेंद्र से अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा.

उन्होंने रविवार को संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि विजयेंद्र और राघवेंद्र की ऐसी आदत है इसलिए वे इसे दोहरा रहे हैं. हम ऐसा नहीं करते और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है. वे आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली नीति के तहत बयान दे रहे हैं. सबूत कहां है? अगर सबूत हैं, तो उन्हें दिखाने दीजिए.'

शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की सत्ता में INDIA (केंद्र में विपक्षी दलों का गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’) आएगा. बीजेपी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और येदियुरप्पा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वे कथित तौर पर भाजपा आलाकमान को 1,800 करोड़ रुपये का काला धन भेजे जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं.

खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल किया, 'क्या भाजपा की कर्नाटक इकाई के नेता भूल गए हैं कि श्री येदियुरप्पा और दिवंगत श्री अनंत कुमार के बीच बातचीत में यह खुलासा हुआ था कि भाजपा आलाकमान को 1,800 करोड़ रुपये का काला धन दिया गया था?'

राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए उसके दावों को हास्यास्पद बताया. उन्होंने सवाल किया, 'कर्नाटक भाजपा की झूठ की फैक्टरी एक बार फिर जोर-शोर से चल रही है! आपका यह बेबुनियाद आरोप हास्यास्पद है कि हमारी कांग्रेस सरकार बिहार चुनावों के लिए धन मुहैया करा रही है. क्या आपके झूठ का सिलसिला खत्म नहीं होगा?' रेड्डी ने बीजेपी पर चुनावों के लिए भ्रष्ट और अवैध धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

रेड्डी ने कन्नड़ भाषा में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'आप, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं, आज खुद को पाक-साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सदी का सबसे बड़ा मजाक है!' खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत कुमार की बेटी ऐश्वर्या अनंतकुमार ने मंत्री पर नए निचले स्तर तक गिरने का आरोप लगाया.