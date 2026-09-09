'चप्पल से मारो!' कर्नाटक के मंत्री का BJP विधायक पर विवादित बयान

कर्नाटक के खनन एवं बागवानी मंत्री और दावणगेरे जिले के प्रभारी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन विवादों में घिर गए हैं. उन पर हरिहर से भाजपा विधायक बीपी हरीश के खिलाफ किसानों के सामने कथित तौर पर अपशब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. घटना उस समय हुई, जब हरिहर क्षेत्र के किसान भद्रा जलाशय से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर जिला प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया.

भद्रा जलाशय से पानी की मांग लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे किसान

बताया गया कि हरिहर क्षेत्र के किसानों का एक समूह भद्रा जलाशय से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन से मिलने पहुंचा था. किसानों ने मंत्री को बताया कि वे हरिहर विधायक बीपी हरीश की सलाह पर उनसे मिलने आए हैं.

किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पीने के लिए पानी नहीं है और मवेशियों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है. किसानों के मुताबिक, जब उन्होंने विधायक हरीश से इस बारे में बात की तो उन्होंने उन्हें मंत्री से मिलने के लिए कहा था.

किसानों द्वारा विधायक का नाम लिए जाने के बाद मंत्री कथित तौर पर नाराज हो गए और उन्होंने विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. वीडियो में मंत्री द्वारा कथित तौर पर ग्रामीणों से विधायक को चप्पल से मारने की बात कहे जाने का भी दावा किया जा रहा है. मंत्री ने किसानों से विधायक को ‘अन्ना’ यानी बड़े भाई के रूप में संबोधित कर सम्मान न देने को भी कहा.

BJP विधायक बोले- किसानों की समस्या सुनने के बजाय मेरे खिलाफ अभद्र भाषा

मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक बीपी हरीश ने मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के बजाय मंत्री ने उनके खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया. हरीश ने कहा कि किसानों ने उनसे भद्रा जलाशय से हरिहर क्षेत्र के लिए पानी की मांग को लेकर बात की थी. उन्होंने किसानों को जिला प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए कहा था, लेकिन जब किसान मंत्री के पास पहुंचे तो उनके साथ उचित व्यवहार करने के बजाय मंत्री ने उनके बारे में कथित तौर पर गाली-गलौज की. विधायक ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी अपनी पार्टी के प्रदेश और जिला नेतृत्व को देंगे और इसके बाद पार्टी स्तर पर आगे का फैसला लिया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री लगातार उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं.

‘जनता इसका जवाब देगी’- बीपी हरीश

बीपी हरीश ने कहा कि किसानों के साथ उचित व्यवहार करने के बजाय मंत्री ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि जनता इस व्यवहार का जवाब देगी और आने वाले समय में लोग इसका परिणाम दिखाएंगे. हरीश से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने यह मुद्दा उठाने या आधिकारिक कार्रवाई करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले वह राज्य और जिला पार्टी नेताओं को इसकी जानकारी देंगे और इसके बाद पार्टी नेतृत्व के निर्देश के अनुसार फैसला लिया जाएगा.

कर्नाटक BJP अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी साधा निशाना

मामले पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी एसएस मल्लिकार्जुन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दावणगेरे के प्रभारी मंत्री ने हरिहर विधायक बीपी हरीश के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और उनके माता-पिता के बारे में भी अपशब्द कहे. विजयेंद्र ने कहा कि यह सिर्फ विधायक हरीश का अपमान नहीं है, बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी अपमान है. उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता में होने के कारण अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो आने वाले दिनों में जनता उसके बारे में फैसला करेगी.

‘पूरी कर्नाटक BJP मेरे साथ’- हरीश

बीपी हरीश ने कहा कि कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले की निंदा कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि एसएस मल्लिकार्जुन के खिलाफ पूरी कर्नाटक भाजपा उनके साथ खड़ी है. उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि मंत्री लगातार उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पूरे विवाद की शुरुआत भद्रा जलाशय के पानी को लेकर किसानों की मांग से हुई, लेकिन अब यह मामला कर्नाटक की सियासत में मंत्री और भाजपा विधायक के बीच जुबानी टकराव का मुद्दा बन गया है.

(ANI इनपुट के साथ)