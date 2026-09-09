Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चप्पल से मारो!' कर्नाटक के मंत्री का BJP विधायक पर विवादित बयान

'चप्पल से मारो!' कर्नाटक के मंत्री का BJP विधायक पर विवादित बयान

मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन पर हरिहर से भाजपा विधायक बीपी हरीश के खिलाफ किसानों के सामने कथित तौर पर अभद्र और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 09 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के खनन एवं बागवानी मंत्री और दावणगेरे जिले के प्रभारी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन विवादों में घिर गए हैं. उन पर हरिहर से भाजपा विधायक बीपी हरीश के खिलाफ किसानों के सामने कथित तौर पर अपशब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. घटना उस समय हुई, जब हरिहर क्षेत्र के किसान भद्रा जलाशय से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर जिला प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया.

भद्रा जलाशय से पानी की मांग लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे किसान

बताया गया कि हरिहर क्षेत्र के किसानों का एक समूह भद्रा जलाशय से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन से मिलने पहुंचा था. किसानों ने मंत्री को बताया कि वे हरिहर विधायक बीपी हरीश की सलाह पर उनसे मिलने आए हैं.
किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पीने के लिए पानी नहीं है और मवेशियों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है. किसानों के मुताबिक, जब उन्होंने विधायक हरीश से इस बारे में बात की तो उन्होंने उन्हें मंत्री से मिलने के लिए कहा था.

किसानों द्वारा विधायक का नाम लिए जाने के बाद मंत्री कथित तौर पर नाराज हो गए और उन्होंने विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. वीडियो में मंत्री द्वारा कथित तौर पर ग्रामीणों से विधायक को चप्पल से मारने की बात कहे जाने का भी दावा किया जा रहा है. मंत्री ने किसानों से विधायक को ‘अन्ना’ यानी बड़े भाई के रूप में संबोधित कर सम्मान न देने को भी कहा.

BJP विधायक बोले- किसानों की समस्या सुनने के बजाय मेरे खिलाफ अभद्र भाषा

मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक बीपी हरीश ने मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के बजाय मंत्री ने उनके खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया. हरीश ने कहा कि किसानों ने उनसे भद्रा जलाशय से हरिहर क्षेत्र के लिए पानी की मांग को लेकर बात की थी. उन्होंने किसानों को जिला प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए कहा था, लेकिन जब किसान मंत्री के पास पहुंचे तो उनके साथ उचित व्यवहार करने के बजाय मंत्री ने उनके बारे में कथित तौर पर गाली-गलौज की. विधायक ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी अपनी पार्टी के प्रदेश और जिला नेतृत्व को देंगे और इसके बाद पार्टी स्तर पर आगे का फैसला लिया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री लगातार उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं.

‘जनता इसका जवाब देगी’- बीपी हरीश

बीपी हरीश ने कहा कि किसानों के साथ उचित व्यवहार करने के बजाय मंत्री ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि जनता इस व्यवहार का जवाब देगी और आने वाले समय में लोग इसका परिणाम दिखाएंगे. हरीश से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने यह मुद्दा उठाने या आधिकारिक कार्रवाई करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले वह राज्य और जिला पार्टी नेताओं को इसकी जानकारी देंगे और इसके बाद पार्टी नेतृत्व के निर्देश के अनुसार फैसला लिया जाएगा.

कर्नाटक BJP अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी साधा निशाना

मामले पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी एसएस मल्लिकार्जुन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दावणगेरे के प्रभारी मंत्री ने हरिहर विधायक बीपी हरीश के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और उनके माता-पिता के बारे में भी अपशब्द कहे. विजयेंद्र ने कहा कि यह सिर्फ विधायक हरीश का अपमान नहीं है, बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी अपमान है. उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता में होने के कारण अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो आने वाले दिनों में जनता उसके बारे में फैसला करेगी.

‘पूरी कर्नाटक BJP मेरे साथ’- हरीश

बीपी हरीश ने कहा कि कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले की निंदा कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि एसएस मल्लिकार्जुन के खिलाफ पूरी कर्नाटक भाजपा उनके साथ खड़ी है. उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि मंत्री लगातार उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पूरे विवाद की शुरुआत भद्रा जलाशय के पानी को लेकर किसानों की मांग से हुई, लेकिन अब यह मामला कर्नाटक की सियासत में मंत्री और भाजपा विधायक के बीच जुबानी टकराव का मुद्दा बन गया है.

(ANI इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: अमेरिकी स्मार्ट पनडुब्बी को ईरान ने पकड़ा, IRGC का बड़ा दावा

Published at : 09 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Karnataka SS Mallikarjun BP Harish
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
इंडिया
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को लेकर SC में लगाए आरोप, CJI बोले- 'फर्क नहीं पड़ता कि...'
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को लेकर SC में लगाए आरोप, CJI बोले- 'फर्क नहीं पड़ता कि...'
इंडिया
BCCI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, '...एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए'
BCCI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, '...एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

Isha Rikhi का Love Angle पर बड़ा जवाब, बोलीं- कोई कोशिश करेगा तो राखी बांध दूंगी
Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
एग्रीकल्चर
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget