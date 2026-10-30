SIR को सही बताकर कर्नाटक के मंत्री ने पहले खड़ा किया विवाद, अब लिया यू-टर्न

कर्नाटक में SIR की प्रक्रिया को सही ठहराकर विवाद खड़ा कर देने वाले राज्य के PWD मंत्री सतीश जर्किहोली ने अब अपने बयान से यू-टर्न ले लिया है. उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि फॉर्म-7 के जरिए BJP ने बड़े पैमाने पर धांधली की है.

इसके साथ ही, उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से की जा रही धांधली के खिलाफ पार्टी के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो संघर्ष कर रहे हैं, वे खुद भी उसमें शामिल हैं.

SIR को लेकर क्या बोले सतीश जर्किहोली?

कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जर्किहोली ने शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में सतीश जर्किहोली ने कहा, ‘वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रकिया के संबंध में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही थी, उसको तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है.’

SIR ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ! SIR ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಾರಂ–7 ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಾರಂ–7 ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸದೆ, ಅದರ ನೈಜ ಆಶಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. @kcvenugopalmp @rssurjewala @INCIndia @INCKarnataka @DKShivakumar #KarnatakaNews — Satish Jarkiholi (@JarkiholiSatish) October 30, 2026

उन्होंने कहा, ‘मेरा कहना था कि कर्नाटक के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों में भी फॉर्म नंबर-7 की मदद से कांग्रेस के वोट बैंक को डिलीट करने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी साजिश की है, जिसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है. इस मुद्दे को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं और CM डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में बेलगावी से फॉर्म-7 के जरिए किस तरह कांग्रेस के वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, उसे बड़े पैमाने पर जनता के सामने लाने का काम किया है, इस विषय पर हम सभी संघर्ष कर रहे हैं. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किए हैं और जांच भी चल रही है.

मैंने यह नहीं कहा कि SIR सही या वैध है- सतीश

सतीश जर्किहोली ने कहा, ‘हालांकि, मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं था कि SIR प्रक्रिया स्वयं सही या वैध है. कर्नाटक में हमने फॉर्म-7 के जरिए योग्य वोटरों के नाम हटाने की कोशिश का सफलतापूर्वक विरोध किया. असल में, इस विरोध की शुरुआत यहीं हमारे बेलगावी जिले से हुई थी. मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 13 हजार वोट कटे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘योग्य मतदाताओं को उनके वोट करने के हक से दूर करने के किसी भी कोशिश के खिलाफ मेरा रुख हमेशा स्पष्ट और दृढ़ रहा है. मैं वोटर लिस्ट से योग्य मतदाताओं के नामों को गैरकानूनी तरीके से हटाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करता हूं.’

उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और वोटिंग के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने नेता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा हूं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे बयान को गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए. फाइनल वोटर लिस्ट का अध्ययन करने के बाद क्या वाकई ये वोटर्स वहां से चले गए हैं. इन सबकी सच्चाई मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा.’

यह भी पढ़ेंः सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान

