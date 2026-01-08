हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarnataka: 3 साल की बेटी को बांधकर झील में फेंका, फिर मां ने दे दी अपनी जान, 4 साल पहले हुई थी शादी

Karnataka News: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी 3 साल की बेटी को कपड़े से बांधकर उसके साथ झील में कूदकर आत्महत्या कर ली. जानें पूरा मामला.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Karnataka News: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के पास स्थित एक गांव से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. हरीश नामक व्यक्ति की पत्नी मधुश्री (34) की शादी को चार साल हो चुके थे. दोनों की एक तीन साल की बेटी भी थी और परिवार हरीश, उसकी मां, पत्नी और बच्ची सभी एक ही घर में रहते थे.

रात को खाना खाने के बाद सभी सो गए

घटना वाली रात परिवार ने घर पर खाना खाया और रोज की तरह अपने-अपने कमरे में सो गए. रात में किसी को भी कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ. सुबह जब हरीश उठा तो उसे घर में पत्नी और बेटी कहीं दिखाई नहीं दीं. दोनों के अचानक गायब हो जाने से वह घबरा गया.

हरीश ने तुरंत अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से पूरे गांव में खोजबीन शुरू की. कुछ ही देर बाद गांव के पास स्थित एक झील में लोगों की नजर तैरते हुए दो शवों पर पड़ी. पास जाकर देखने पर पता चला कि वे मधुश्री और उसकी तीन साल की बेटी थीं. इस दृश्य को देखकर गांव के लोग भी गहरे सदमे में आ गए.

कपड़े से बंधे मिले शव

सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा. दोनों शवों को बाहर निकाला गया. जांच में यह सामने आया कि मां और बेटी के शरीर एक ही कपड़े से मजबूती से बंधे हुए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मधुश्री ने अपनी बच्ची को कपड़े में बांधकर ही झील में छलांग लगाई.

पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला माना है. घटना ने पूरे इलाके में दुख और शोक की स्थिति पैदा कर दी है. परिवार और ग्रामीण इस गहरी त्रासदी से उबर नहीं पा रहे हैं. पुलिस अब मामले के पीछे की वजहों की जांच कर रही है हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

Published at : 08 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Karnataka News Dakshina Kannada News
