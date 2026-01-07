Karnataka News: राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन कर्नाटक के हुबली से सामने आया मामला चौंकाने वाला है. यहां चुनावी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई. इस घटना से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है.

क्या है पूरा मामला

हुबली के चालुक्य नगर इलाके में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इस दौरान कांग्रेस की नगरसेविका सुवर्णा कलकुंटला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बीजेपी महिला कार्यकर्ता सुजाता हंडी समेत कुछ अन्य महिलाओं को हिरासत में लिया.

बीजेपी कार्यकर्ता सुजाता हंडी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस वाहन में नग्न कर मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. बीजेपी की ओर से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

पुलिस आयुक्त ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, हुबली पुलिस आयुक्त ने इन आरोपों को खारिज किया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाहन में बैठते समय सुजाता हंडी ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए थे और हंगामा किया. पुलिस का यह भी कहना है कि वायरल वीडियो सुजाता की बहन ने बनाया था, न कि पुलिस ने.

इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन सतर्क है. फिलहाल जांच जारी है और सच्चाई सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. इस घटना ने चुनावी राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

