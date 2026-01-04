Karnataka news: कर्नाटक के हुबली शहर से एक बेहद दुखद और शर्मनाक मामला सामने आया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, करीब 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है. इस मामले में जिन तीन लड़कों पर आरोप लगे हैं, वे भी नाबालिग बताए जा रहे हैं और उनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल के बीच है. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल है.

कैसे हुई वारदात

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई थी जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान तीनों आरोपी लड़कों ने लड़की को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता एक ही इलाके में रहते हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है.

हुबली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन. शशि कुमार ने जानकारी दी कि पीड़िता को हर तरह की सुरक्षा दी जा रही है. तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इनमें से दो आरोपी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पीड़िता पढ़ती है. तीसरा आरोपी स्कूल छोड़ चुका बताया जा रहा है.

घटना का वीडियो भी बनाया- पिता

पीड़िता के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि तीनों लड़कों ने उनकी बेटी को धमकाया गया और कहा कि उनके पास घटना का वीडियो है. इस गंभीर आरोप को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

