Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांग्रेस नेता ने कहा, खरगे बने सीएम तो सर्वसम्मति से स्वागत होगा।

अनुभवी खरगे के नेतृत्व में पार्टी को लाभ होगा।

राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बयान आया।

मुख्यमंत्री बदलने का अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान लेगा।

Karnataka News: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी वक्त से बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस पार्टी के भीतर राज्य के नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलों और आंशकाओं का बाजार गर्म है. इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने राज्य के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस फैसले का स्वागत करेंगे. उन्होंने खरगे को एक बेहद अनुभवी और पार्टी का वरिष्ठ नेता करार देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पार्टी के लिए फायदेमंद होगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक चर्चाओं और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य की जनता से किए गए अच्छे शासन के वादे को पूरा करना है.

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कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज

गृह मंत्री जी. परमेश्वर का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है कि 4 मई के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं. दरअसल, चार मई को देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ-साथ कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों की भी घोषणा होने वाली है.

क्या खरगे खुद बनना चाहते हैं कर्नाटक के सीएम?

पीटीआई के मुताबिक, जब परमेश्वर से पूछा गया कि क्या खरगे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, हम सभी इसका स्वागत करेंगे. क्योंकि वह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, जिनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को लेकर उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा, क्योंकि वह राज्य की पूरी स्थिति से वाकिफ है, लेकिन पार्टी खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानती है कि खरगे जैसे अनुभवी नेता उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कर्नाटक के मूल निवासी है और राज्य की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं.

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