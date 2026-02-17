हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने रची मर्डर की झूठी कहानी, पुलिस ने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा

पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने रची मर्डर की झूठी कहानी, पुलिस ने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा

Karnataka News: कर्नाटक में एक महिला ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मर्डर ड्रामा रचा और अपने घर के पास अज्ञात शव रखकर खुद गायब हो गई. अब पुलिस ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा है.

By : तेलगू डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

Karnataka News: कर्नाटक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने अपने पति को धोखा देने और अपने बॉयफ्रेंड के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए एक अनोखी योजना बनाई. मामला तब सामने आया जब पुलिस को एक शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी. शव के कपड़े और अन्य सबूतों को देखकर प्रारंभ में यह संदेह हुआ कि यह पास की एक लापता महिला हो सकती है. उसके लापता होने के बाद स्थानीय लोगों और परिवार ने माना कि उसकी हत्या कर दी गई है.

हालांकि, पुलिस ने गहन जांच के बाद असली सच का पता लगाया, जिससे सभी चौंक गए. महिला ने अपने पति को मारने या किसी तरह का हिंसक कदम उठाने के बजाय एक अलग योजना बनाई. उसने सोचा कि अगर वह दुनिया को विश्वास दिला दे कि उसकी हत्या कर दी गई है तो वह बिना किसी जांच के अपने बॉयफ्रेंड के साथ नया जीवन शुरू कर सकती है. इसके लिए महिला ने अपने घर के पास एक अज्ञात शव रखा और उसे इस तरह सजाया कि वह खुद का प्रतीत हो. इसके बाद वह गायब हो गई.

शव के सबूतों में अजीब पहलू

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पहले इसे हत्या का मामला माना और औपचारिक कार्रवाई शुरू की. लेकिन शव मिलने के तरीके और वहां मौजूद सबूतों में अंतर ने पुलिस को संदेह में डाल दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक के निशान लापता महिला से मेल नहीं खाते, जिससे जांच अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

महिला की तलाश में पुलिस को उसके फोन सिग्नल और सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करने में मददगार साबित हुए. इसके आधार पर पुलिस ने तकनीकी सहायता के जरिए महिला और उसके बॉयफ्रेंड का पता लगाया और छापा मारकर दोनों को हिरासत में ले लिया.

पति से छुटकारा पाने के लिए किया मर्डर ड्रामा 

जांच में पुलिस भी महिला के खुलासे से हैरान रह गई. महिला ने स्वीकार किया कि उसने यह मर्डर ड्रामा अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए किया, यह सोचकर कि अगर उसने दुनिया को विश्वास दिला दिया कि वह मर चुकी है तो कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि मृतक शव वास्तव में किसका था और इसे महिला ने कहां से लाया था.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Karnataka News CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने रची मर्डर की झूठी कहानी, पुलिस ने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा
पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने रची मर्डर की झूठी कहानी, पुलिस ने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा
इंडिया
भक्ति के पीछे छिपा चोरी का खेल! शिव और काली बनकर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार
भक्ति के पीछे छिपा चोरी का खेल! शिव और काली बनकर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार
इंडिया
West Bengal: कोलकाता में लड़की को किया किडनैप, कई इलाकों में घुमाया, छेड़छाड़ कर हो गए फरार
West Bengal: कोलकाता में लड़की को किया किडनैप, कई इलाकों में घुमाया, छेड़छाड़ कर हो गए फरार
इंडिया
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget